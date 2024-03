„Davon hab ich geträumt“ – Twitch-Streamer gewinnt wichtiges E-Sport-Turnier, feiert auf der Bühne mit seiner Freundin

Am 24. März 2024 fand das heiß ersehnte VCT Masters Madrid statt, ein Ereignis, das viele in der Valorant-Community emotional bewegte. Ein Moment stach dabei besonders hervor: Der bekannte Twitch-Streamer TenZ erlebte einen wahrhaftigen Traum, den er sich vor den Augen seiner Fans erfüllte.

Wer ist TenZ? Tyson Ngo (22), besser bekannt als TenZ, ist ein vietnamesisch-kanadischer Profispieler in der Welt von Valorant.

Seine Esport-Karriere begann im Oktober 2019 als Spieler von Counter-Strike: Global Offensive für Cloud9. Im April 2020 wechselte er dann zu Valorant, wo er weiterhin für Cloud9 spielte. Im Jahr 2021 erfolgte der Wechsel zu den Sentinels, wo er während des Wechsels bei der Weltmeisterschaft schließlich den Titel des besten Spielers der Welt erreichte.

Wer ist Kyedae? Kyedae Shymko (22) ist eine bekannte Twitch-Streamerin, die häufig den Taktik-Shooter Valorant von Riot Games spielt. Doch ihre Geschichte geht über das Gaming hinaus.

Am 3. März 2023 schockierte Kyedae ihre Fangemeinde mit einer Twitter-Nachricht, in der sie offenbarte, an Leukämie erkrankt zu sein. Wenig später, gestand sie ihren Zuschauern, dass sie diese ernsthafte Diagnose lange Zeit vor ihrem Verlobten TenZ verheimlicht hatte. Zu diesem Zeitpunkt nahm TenZ gerade an einem bedeutenden E-Sport-Turnier teil. Kyedae wollte sicherstellen, dass er sich voll und ganz auf sein Spiel und seine Karriere konzentrieren konnte.

Bei diesem Event sorgte das Paar für Gänsehaut

Was ist das VCT Masters für ein Event? Das VCT Masters, kurz für „Valorant Champions Tour Masters“, ist eine hoch angesehene und weltweit bekannte Veranstaltung im Bereich des Esports. Dieses Jahr fand das Event in Madrid statt. Es bietet den acht besten Teams aus der Valorant-Szene die Möglichkeit, ihr Können auf internationaler Ebene zu zeigen und um Ruhm sowie attraktive Preisgelder zu kämpfen.

Die VCT Masters-Events dienen auch als Plattform, um die neuesten Entwicklungen und die kommenden Updates im Spiel zu präsentieren. Bei der Veranstaltung wurde in diesem Jahr auch Agent Nummer 25, namens Clove, enthüllt und in ersten Gameplay-Matches vorgestellt.

Bei der VCT Masters Madrid sorgte dieses bekannte Valorant-Paar nun für einen wundervollen Moment.

„Wollte immer, dass sie mich gewinnen sieht“, sagte TenZ

Was war dieses Jahr so besonders? TenZ und Kyedea haben bereits mehrfach ihre Community zu Tränen gerührt. Bei den diesjährigen VCT Masters erfüllten die beiden jedoch einen der größten Wünsche von TenZ.

Während des Events sagte er: „Ich habe immer davon geträumt, Kyedae bei einer Veranstaltung dabei zu haben und dass sie dabei zu sehen kann, wie ich gewinne. Allein die Tatsache, dass sie jetzt hier anwesend ist, bedeutet mir sehr viel“.

Bisher hatte Kyedea jedoch nie die Möglichkeit, TenZ auf solchen Events zu begleiten. Doch dieses Jahr war alles anders.

Die Streamerin wurde eingeladen, um auf dem Event in einem Livestream den neuen Agenten Clove in einem ersten Gameplay-Match vorzustellen. Somit war nicht nur TenZ selbst auf der Bühne zu sehen, sondern auch zum ersten Mal seine Verlobte Kyedea, was das Event für die beiden noch besonderer machte.

Kyedea verbrachte die gesamte Zeit auf dem Event und streamte live vor Ort das Geschehen mit. Selbst wenn sie nicht auf der Bühne war, reagierte sie auf die anderen Matches und feuerte TenZ aus dem Hintergrund an.

„Let’s go, Tyson! Good shit“, sagte Kyedae weinend

Wie verlief das Finale? Als wäre damit TenZ sein Wunsch, dass Kyedae ihn live auf so einem Event begleiten und zuschauen kann, nicht schon erfüllt gewesen – gewann er gemeinsam mit den Sentinels sogar das Finale gegen Gen.G.

Die Twitch-Streamerin Kyedae weinte vor Glück, als TenZ seinen zweiten VCT-Sieg seit dem Wechsel von Counter-Strike zu Valorant errang und dies verkündet wurde.

„Let’s go, Tyson! Good shit“, rief sie weinend, während ihr Verlobter den Pokal hochhielt. Nach der Pokalvergabe wurden die Sentinels noch interviewt, und währenddessen kamen dann ein paar ihrer engsten Vertrauten, um ihnen zu gratulieren.

So kam auch Kyedea heruntergelaufen und umarmte und küsste TenZ liebevoll mehrfach, während sie sich noch immer die Tränen wegwischte. Damit ging TenZ sein Traum nun vollends in Erfüllung, und beide sorgten für einen Gänsehaut-Moment bei den Zuschauern.

