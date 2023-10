„Licht an oder Licht aus?“

Kyedae, die nun nicht mehr an sich halten konnte, brach in herzhaftes Lachen aus und gestand, dass der Chat wahrscheinlich etwas völlig anderes gemeint hatte. TenZ, schließlich das Missverständnis erkennend, lachte laut auf und sagte peinlich berührt nur: „Ohhhhhh“.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat der Chat gefragt? Während einer ihren gemeinsamen Streams, saßen TenZ und Kyedae Seite an Seite. Dabei konzentrierte Kyedae sich ganz auf das Spielen von Valorant.

Wer ist Kyedae? Kyedae Shymko (21) spielt auf Twitch häufig den Taktik-Shooter Valorant von Riot Games. Am 3. März 2023 überraschte Kyedae ihre Fans mit einer Twitter-Nachricht, in der sie offenbarte, dass sie an Leukämie erkrankt sei.

Insert

You are going to send email to