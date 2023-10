17-jährige Twitch-Streamerin erhält verlockendes Angebot für einen Bikini-Werbespot

Die deutsche Twitch-Streamerin Fibi (17) erhielt ein Angebot von 25.000 € für die Bewerbung eines Sommerprodukts. Jedoch sollte sie bei dem einen Bikini tragen. Trotz des verlockenden Deals lehnte sie ab.

Wer ist Fibi? Die junge Streamerin Fibi „xFibii“ Pfeiffer (17), hat sich in Rekordzeit einen festen Platz auf der Streaming-Plattform Twitch erobert. Mit stolzen 650.000 Followern zählt sie bereits zu den prominentesten Streamerinnen in Deutschland und konnte im August 2022 sogar einen Platz in den Top 10 der weltweit meistgesehenen Streamerinnen ergattern.

Mit ihrer Leidenschaft für Gaming begeistert sie ihre Zuschauer. Insbesondere in Spielen wie Valorant, wo sie den „Ascendant“-Rang erreicht hat und somit zu den besten 5 % der Spieler dieses Shooters gehört.

Neben Gaming-Streams unterhält sie ihr Publikum auch mit IRL-Übertragungen, Kochsessions, und dem „Just Chatting“-Format.

Hier könnt ihr mehr über die Streamerin erfahren:

Um was für einen Deal geht es? Obwohl es heutzutage für etablierte Content Creator nicht ungewöhnlich ist, lukrative Werbedeals abzuschließen, hat die 17-jährige Streamerin, kürzlich für Aufsehen gesorgt, indem sie ein verlockendes Angebot ablehnte.

Ein Unternehmen bot ihr 25.000 € an, um ein Sommerprodukt zu bewerben. Doch Fibi entschied sich dagegen und machte ihre Gründe deutlich. Der Haken an der Sache war nämlich, dass sie das besagte Sommerprodukt in einem Bikini bewerben sollte.

Fibi legt großen Wert darauf, sich in ihren Inhalten überwiegend in angemessener Kleidung zu präsentieren und bestimmte Körperstellen zu zensieren. Ein Beispiel hierfür war ein Tanzvideo, in dem sie sich umdrehte und ihren Körper von der Hüfte abwärts zensierte, da sie eine enge Hose trug.

Das Angebot, ein Sommerprodukt in einem Bikini zu bewerben, kam daher für Fibi überraschend. Aber angesichts ihrer vorherigen Bemühungen, sich respektvoll und verantwortungsbewusst zu präsentieren, widersprach dies auch deutlich ihren Prinzipien und ihrem bisherigen Online-Verhalten.

„Für 25.000 € gehe ich mit Borat-Anzug zur Schule“

Wie reagierte ihre Community darauf? Die Reaktionen aus der Community auf Fibis Entscheidung, den lukrativen Werbedeal abzulehnen, waren vielfältig.

Ein Großteil der Community würdigte ihre Haltung als „ehrenwert“ und bezeichnete sie als reife und erwachsene Persönlichkeit.

Ein Nutzer auf TikTok kommentierte: „Für ihr Alter ist Fibi wirklich eine sehr reife und erwachsene Frau. Bei so einer Summe abzulehnen zeugt von Ehre, Stärke und Respekt. Hut ab.“

Dieses Lob unterstrich, wie sehr Fibis Entscheidung von vielen als vorbildlich angesehen wurde.

Auf der anderen Seite gab es jedoch auch einige Nutzer, die die Situation humorvoll betrachteten und scherzhaft kommentierten, dass sie für 25.000 € sogar bereit gewesen wären, ungewöhnliche Dinge zu tun. Darunter waren Kommentare wie „Für [25.000 €] gehe ich mit Borat-Anzug zur Schule lmao“ oder „Würde für [25.000 €] nackt in die Schule gehen“.

Zuletzt entstanden Diskussionen um Fibi, weil sie ein TikTok mit Rohat veröffentlichte. Was dahinter steckt, könnt ihr hier lesen: Fibi und Rohat stritten monatelang öffentlich, jetzt rätseln Fans über gemeinsame Videos auf TikTok