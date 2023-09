Fibi und Rohat stritten monatelang öffentlich, jetzt rätseln Fans über gemeinsame Videos auf TikTok

Fibi und Rohat waren sich bewusst, dass die Gerüchte wieder auftauchen würden, aber sie wünschten sich, die Situation von vorherein zu klären, in der ihre Communitys sich gegenseitig aufgestachelt hatten. Sie fügte hinzu, dass sie froh sei, dass die Dinge nun geklärt seien und dass es für sie beide besser so sei.

Fibi erklärte, dass das Comeback in erster Linie bedeutete, wieder gemeinsam Content zu erstellen, und dass sie sich wieder gut miteinander verstanden. Sie betonte jedoch, dass eine romantische Rückkehr noch nicht absehbar sei, indem sie sagte: „Wir sind Freunde, mal gucken was kommt“.

Was sagt Fibi dazu? Fibi selbst nahm in einem ihrer Livestreams auf Twitch Stellung zu den Reaktionen auf das Comeback. Sie zeigte ein TikTok-Video eines Fans, das die Wiedervereinigung der beiden Streamer thematisierte.

Was hat es mit dem Comeback auf sich? Obwohl die Beziehung der beiden in der Vergangenheit turbulente Zeiten durchlief, überraschten sie kürzlich ihre Fans mit einem TikTok-Video. Dort waren sie gemeinsam zu sehen, wie sie Zeit miteinander verbrachten.

