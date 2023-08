„Lasst das arme Mädel doch mal in Ruhe“ – Twitch-Streamerin verteidigt 17-Jährige gegen ihre Kritiker

Während Antonia „Reved“ Staab (23) sich ahnungslos in ihrem Twitch-Stream verschiedene TikTok-Videos anschaute, stieß sie auf einen Clip von ihrer Streamer-Kollegin Fibi „Fibii“ Pfeiffer. Doch trotz der vermeintlichen Harmlosigkeit des Videos waren es die darunter stehenden Kommentare, die Reved aufhorchen ließen. Was es mit den Kommentaren auf sich hat und wie Reved darauf reagierte, erzählt euch MeinMMO.

Wer ist das? In der aufstrebenden Welt der Content-Creator auf Social Media haben sich einige bemerkenswerte Persönlichkeiten herausgebildet, darunter die bekannten Streamerinnen xFibii und RevedTV. Beide waren schon unter den Top 10 der meistgesehenen Streamerinnen weltweit.

Fibi „Fibii“ Pfeiffer (17) hatte ihren Durchbruch mit dem Spiel Varlorant. Mittlerweile streamt sie aber nicht nur Gaming, sondern veranstaltet auch IRL- und Kochstreams und interagiert gerne im „Just Chatting“-Format.

Antonia „Reved“ Staab (23) ist ebenso als Streamerin bekannt, die mit vielen verschiedenen Formaten ihre Zuschauer begeistert. Von Gaming, Reactions und IRL-Streams bis hin zu Quiz-Shows und Musik-Streams – es ist für jeden etwas dabei und genau das ist eines ihrer Erfolgsgeheimnisse. Als sie sich mit ihren Fans Videos auf TikTok anschaute, fiel ihr ein Clip besonders ins Auge.

Mehr zu Reved und Fibii könnt ihr hier erfahren:

„Fibii wieder da wo der Hype ist“

Um welches TikTok ging es? In dem Video äußerte Fibii, dass ihre Mutter ihre Streams auf der Arbeit schauen würde und dass das nicht in Ordnung sei. Sie scherzt darüber, sie bei ihrem Chef zu verpetzen. Ebenso erzählt sie, mit einem Lächeln, dass ihre Mutter ihre Frisur „Zucker“ finden würde.

Doch so unscheinbar dieser Clip wirkte, wurde dieser zum Auslöser für zahlreiche Hasskommentare.

Was wurde kommentiert? Reved hat diesen Clip während ihres 7-Tage-Streams zugeschickt bekommen. Doch anstatt auf den Inhalt des Clips einzugehen, hat Reved direkt die beleidigenden Kommentare bemerkt, die unter dem Video erschienen.

In einem ihrer Streams las Reved die beleidigenden Kommentare vor und wies darauf hin, wie unangemessen und verletzend sie seien. Ein Kommentar, auf welchen sie genauer einging, lautete: „Fibii wieder da, wo Hype ist“. Reved war sichtlich genervt davon und rief dazu auf, „das arme Mädel in Ruhe zu lassen“.

Halt einfach dein Maul. Wo ist sie? In ihrer Wohnung, in einer Stadt, wo kein anderer Mensch wohnt. Weder in Köln, noch in Berlin, noch sonst wo. In ihrer Wohnung, irgendwo am Arsch der Welt, wo sie lebt. Kann man sie nicht einfach mal in Ruhe lassen? No Joke. Lasst das arme Mädel doch einfach mal in Ruhe! Wirklich, ich kriege da so das Kotzen, wenn Leute so nervig sind. Gönnt ihr doch einfach mal!

Reved äußerte Unverständnis darüber, dass Menschen Fibii so hasserfüllt attackieren, obwohl sie noch so jung ist und einfach nur ihrer Leidenschaft nachgeht. Reved ermutigte ihre Zuschauer, Respekt und Empathie zu zeigen und Fibii in Ruhe zu lassen.

„Ich wäre so gerne wie die anderen“

Wie geht es Fibii mit solchen Kommentaren? Leider ist Fibii nicht das erste Mal mit negativen Kommentaren und Vorurteilen konfrontiert worden. Als junge Streamerin sieht sie sich häufig mit Kritik und Hass konfrontiert, sei es aufgrund ihres Alters, ihrer Berufswahl, ihres Beziehungslebens oder, weil sie einen Energy-Drink nicht genug lobt.

Sie selbst thematisierte das vor längerer Zeit in einem ihrer Realtalk-Videos. Dort sagte sie, unter Tränen: „Das Ding ist, ich habe ja nichts gemacht. Wie angenommen, einem Menschen weh getan. Sondern es ist ja wirklich die reine Persönlichkeit von mir, die gehasst wird und das macht mich umso trauriger.“

Sie berichtete darüber, dass sie sich abends oft die Videos anschaue, die gegen sie gerichtet seien und sich die kritischen Kommentare ihr gegenüber durchlesen würde. Sie versteht nicht, warum viele Menschen etwas gegen sie und ihr Verhalten haben. „Diggah, das hat mich so traurig gemacht, dass ich jetzt wieder an diesem Tiefpunkt bin. Ich hasse wegen anderen meine eigene Persönlichkeit. Ich wäre so gerne wie die anderen.“

Die Belastung durch negative Kommentare kann für Content Creator, insbesondere für junge Talente wie Fibii, enorm sein. Der schnelle Erfolg und die Bekanntheit können eine zusätzliche Bürde darstellen, mit der sie umgehen müssen.

Was noch in Reved’s 7-Tage-Stream passiert ist, erfahrt ihr hier: Twitch-Streamerin wird hypnotisiert und Dinge gefragt, über die sie sonst schweigt