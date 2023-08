„Eine der schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe“ – Twitch-Streamer entschuldigt sich bei seiner Ex-Freundin

Rohat (20) und Fibii (17) sind zwei Nachwuchstalente der deutschen Twitch-Szene. Lange gab es Gerüchte um eine Beziehung der beiden, welche sie jedoch erst mit ihrer Trennung bestätigten. Nun tut es dem 20-Jährigen leid, überhaupt darüber gesprochen zu haben.

Was hat es mit der Beziehung auf sich? Um die beiden jungen Nachwuchs-Streamer gab es bereits länger Beziehungs-Gerüchte. Sie beharrten jedoch stets darauf, nur gut befreundet zu sein. Erst Ende Juni 2023 machten Rohat und Fibii ihre Beziehung öffentlich, indem sie ihre Trennung bekannt gaben.

Die Trennung schien jedoch nicht gerade in gutem Einvernehmen abgelaufen zu sein. Rohat sagte damals, er wolle nichts mehr mit „dieser Person“ zu tun haben (via TikTok). Fans des Streamers machten es sich daraufhin offenbar zur Aufgabe, der 17-jährigen Hate-Nachrichten zu hinterlassen. Sogar Twitch-Kollegin Reved schaltete sich ein und forderte: „Lasst das arme Mädel doch mal in Ruhe.“

In einem emotionalen Stream entschuldigte sich Rohat nun bei seiner Ex-Freundin.

„Als hätte ich die Kommentare abbekommen“

Was sagt der Streamer? In einem kurzen Stream am 29. August erklärte Rohat seinen Zuschauern, warum man derzeit nicht allzu viel von ihm auf Twitch sieht. Der 20-Jährige berichtet von privaten und familiären Problemen. Neben der Trennung seien noch andere Sachen bei ihm los gewesen.

Er habe täglich 10–12 Stunden gestreamt, sei dann nachts alleine spazieren gegangen und habe geweint, so Rohat. Sein Verhalten bedauert er jetzt allerdings:

Rückblickend war es eine der schlimmsten Sachen, die ich je gemacht habe, dass ich onstream gesagt habe, […] dass wir uns getrennt haben. […] Sie hat so viele Hate-Kommentare abbekommen und das war so, als hätte ich die Kommentare abbekommen.

Während sich andere Content Creator oft darauf berufen, nichts für das Handeln ihrer Fans zu können, übernimmt der Streamer die Verantwortung für seine Community. Für den Hate, den er ausgelöst habe, entschuldigte sich der 20-jährige öffentlich im Stream. Das sei eine der Sachen, die er rückgängig machen würde, wenn er denn könnte.

Immerhin: Auf der gamescom 2023, wo Rohat mit Amar unterwegs war, habe er die Möglichkeit gehabt, sich mit Fibii auszutauschen. Zwischen den beiden sei jetzt alles in Ordnung, so der Streamer.

Eine Trennung unter Streamern kann ziemlich kompliziert werden, insbesondere, wenn sie in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Das musste auch die ehemalige Nummer 1 von Twitch, Félix „xQc“ Lengyel feststellen, der sich einen öffentlichen Rosenkrieg mit seiner ehemaligen Freundin Adept liefert.

