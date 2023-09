Twitch-Streamerin veranstaltet erstes eigenes Event, kriegt Absagen von Kollegen, weil „nichts für sie rausspringt“

Twitch-Streamerin Fibi hat kürzlich öffentlich ihre Enttäuschung darüber ausgedrückt, dass einige ihrer Streaming-Freunde ihre Einladung zu ihrem ersten eigenen Streaming-Event abgelehnt haben. LetsHugoTV hat jetzt ein Statement dazu veröffentlicht, warum er damit gemeint sein könnte.

Wer ist Fibi? Die 17-jährige Fibi Pfeiffer, besser bekannt als xFibii, hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen auf der Streaming-Plattform Twitch gemacht.

Sie kann bereits auf eine beeindruckende Fangemeinde von 650.000 Followern zählen und gehört zu den meistgesehenen deutschen Streamerinnen. Im August 2022 schaffte sie es sogar unter die Top 10 der weltweit meistgesehenen Streamerinnen.

Fibii verdankt ihren Durchbruch im Mai 2021 der Unterstützung der E-Sport- und Lifestyle-Organisation Wave Esports, bei der sie als Content Creator unter Vertrag steht.

Sie begeistert ihr Publikum mit Gaming-Inhalten, insbesondere in Valorant, wo sie den „Ascendant“-Rang erreicht hat und somit zu den besten 5 % der Spieler dieses Shooters zählt. Neben Gaming-Streams organisiert sie auch IRL- und Kochstreams und interagiert gerne mit ihren Zuschauern im „Just Chatting“-Format.

Hier könnt ihr mehr über die Streamerin erfahren:

„Diese Szene, ich hasse es“

Was hat Fibi gepostet? Die Streamerin hat kürzlich auf Twitter ihre Enttäuschung darüber ausgedrückt, dass einige ihrer Streaming-Freunde ihre Einladung zu ihrem ersten eigenen Streaming-Event abgelehnt haben. Die Begründung, dass für sie nichts dabei herausspringen würde, sorgte für Unverständnis bei Fibi. Sie kommentierte: „Diese Szene, ich hasse es“.

Was hat LetsHugo damit zu tun? Der Streamer LetsHugoTV äußerte sich ebenfalls zu diesem Vorfall, weil er wohl einer der betroffenen Personen sein könnte. Er betonte, dass seine Absage in keiner Weise bedeutet, dass er Fibi nicht mögen würde. Er erklärte, dass er vor vier Monaten, von Event zu Event gesprungen sei. Hätte sie ihm zu diesem Zeitpunkt gefragt, hätte er wahrscheinlich zugesagt.

Doch in letzter Zeit habe er wenig selbst gestreamt und möchte sich nun verstärkt auf die Produktion von Content für seine eigenen Kanäle konzentrieren. Zudem belastet ihn aktuell auch seine Gesundheit, weshalb er kürzertreten muss.

Er unterstrich, dass die Beziehung zwischen Streamern nicht nur auf Geschäftspartnerschaften basiert, sondern dass er mit allen, mit denen er in der Öffentlichkeit auftritt, befreundet sei: so auch mit Fibi.

“In dieser Bubble gibt es eigentlich gar keine richtigen Freunde”, sagte ASMR Janina

Was sagen andere Influencer dazu? Unter Fibis Tweet meldeten sich auch andere Influencer zu Wort. Rewinside antworte: „Mache umsonst, bin da, wo der Hype ist“. Auch Streamer-Kolleginnen JenNyan und Baso boten ihre „kostenlose Anwesenheit“ an, wie einige weitere.

Content-Creator Herr Härter, ehemals DurdenGaming betonte, wie wichtig es sei, die wahren Absichten in der Streaming-Szene zu erkennen. „Auch wenn es schmerzt, tut es gut zu sehen, wie du direkt erkennst, was in der Szene los ist und hoffentlich auf keinen reinfällst!“, schreibt er zu Fibi.

ASMR Janina schloss sich dieser Ansicht an und merkte an: „In dieser Bubble gibt es eigentlich gar keine richtigen Freunde. Die meisten Menschen sind nur da, wenn sie durch Reichweite profitieren. Sobald die Reichweite weg ist, verspreche ich dir, meldet sich fast keiner mehr. Habe es oft genug bei anderen Leuten gesehen… Gibt zwar Ausnahmen, aber wirklich nur sehr wenige“.

Wie reagiert Fibis Community? Die Community von Fibi reagierte mit Entsetzen auf die Absagen ihrer Streaming-Freunde.

Ein Nutzer kommentierte, dass dies keine echten Freunde von ihr seien, woraufhin Fibi ihre Traurigkeit darüber zum Ausdruck brachte. Viele ihrer Fans fragten nach den Namen derjenigen, die abgesagt hatten, um diese Personen nicht weiter zu unterstützen.

Eine Nutzerin stellte einen interessanten Vergleich auf: „Teilweise wirkt das schon so, als ob Content Creator wie Vagabunde treulose Kopfgeldjäger in einem Fantasy-Universum wären, die für den arbeiten, der besser zahlt. Dem Auftraggeber fällt man natürlich bei angemessener Bestechung auch in den Rücken“.

Die Community zeigt sich solidarisch und versucht Fibi bestmöglich zu unterstützen.

