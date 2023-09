Twitch-Streamer fängt endlich seltenes Pokémon, benötigt dafür nur 3 Jahre und 236.184 Versuche

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Während der Streamer überglücklich über seinen erfolgreichen Fang ist, sind andere Spieler derzeit mit dem Mobile-Ableger von Pokémon Go ziemlich unzufrieden. Denn den Spielern gehen angeblich die Bälle aus. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO:

Pokèmon GO: Spieler leiden unter Mangel an Pokébällen, glauben, Entwickler haben sie heimlich weggenommen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Insert

You are going to send email to