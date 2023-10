Twitch bannt Streamerin, nachdem sie ihrem Ex, einem Star-Streamer, üble Verfehlungen vorwarf

So reagiert xQc auf den Bann: xQc sagt, er habe mit dem Bann nichts zu tun, der sei eine logische Konsequenz aus dem Verhalten von Adept, das er als „böswillig“ beschreibt: Es sei eben das, was passiert, wenn man einen Topf Wasser auf 150 Grad erhitzt – da brodele es eben und koche über.

Es kursierten Vorwürfe, Adept habe den teuren Sportwagen von xQc für sich reklamiert. Der Streit wurde zuletzt immer giftiger: xQc begann, sich öffentlich mit anderen Frauen, teuren Uhren und in einer neuen Wohnung zu zeigen. Er äußerte sich kritisch über die Beziehung zu Adept – die wiederum machte sich über xQc und seine Luxus-Gegenstände lustig, stichelte fortwährend in seine Richtung – mal mehr, mal weniger subtil, meistens weniger.

Das ist der Hintergrund: Adept war über Jahre in einer Beziehung mit dem Streamer xQc, der in den letzten Jahren zum größten Twitch-Streamer der Welt aufstieg, aber Probleme mit Stalkern und Belästigung hatte.

