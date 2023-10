„Ehrenlos“ – Twitch-Streamerin erhält beleidigende Kommentare, als sie sich ungeschminkt zeigt

Was sagt Rohat dazu? Der Streamer-Kollege Rohat wurde live in seinem Twitch-Stream auf die Kommentare aufmerksam und las einige davon vor, darunter solche wie „ Dilara zu Ahmad “ oder „ Stegi macht Abbruch “ .

Was hat Dilara für ein Video veröffentlicht? Schon vor ihrem großen Hype hatte sich Dilara im Internet ungeschminkt gezeigt und darüber gesprochen, wie schwer es ihr früher gefallen war. Doch nun, selbstbewusster denn je, veröffentlichte sie erneut ein TikTok-Video, in dem sie sich ungeschminkt präsentierte.

Die bekannte Twitch -Streamerin und TikTokerin Dilara erntete nach einem TikTok-Video, in dem sie sich ungeschminkt zeigte, eine Welle von Hasskommentaren. Ihr Kollege Rohat bezeichnete diese Kommentare live in seinem Stream als „ehrenlos“.

