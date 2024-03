„Er ist ein Mistkerl, aber sein Content ist gut“ – Amerikanischer Streamer erklärt dem Twitch-Chef Papaplatte

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Mizkif ist Papaplatte hingegen kein Unbekannter, die zwei kennen sich schon seit Jahren und streamten auch schon gemeinsam, etwa bei dem Reddit-Event r/place . Auf X, ehemals Twitter , deutete er sogar kürzlich an, Papaplatte in Deutschland zu besuchen.

Bei der Frage, ob KI-Streamer eines Tages Twitch übernehmen würden, kamen sie auch auf ihr persönliches Zuschauer-Verhalten zu sprechen. So erklärte Dan Clancy, dass er im Gegensatz zu den meisten Nutzern keine festen Streamer habe, die er verfolge. Vielmehr schaue er in einen Kanal rein und wechsle nach 10 Minuten zum nächsten.

Was war das für eine Situation? Am Wochenende setzte sich Dan Clancy, der CEO von Twitch, mit dem Matthew „Mizkif“ Rinaudo zusammen. Gemeinsam aßen sie scharfe Chicken-Wings und beantworteten Fragen, die der Streamer zuvor von seiner Community gesammelt hatte.

