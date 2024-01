Schöpfer von Game of Thrones verkündet: Serie, wird jetzt völlig anders, weil die alte Idee wohl unbezahlbar geworden wäre

George R. R. Martin, der Buchautor von „Das Lied von Eis und Feuer“, das als Vorlage der Erfolgsserie „Game of Thrones“ diente, veröffentlichte auf seinem Blog ein Update zu einer geplanten Spin-off-Serie. Er gab bekannt, dass sie völlig anders werden soll, als ursprünglich angedacht.

Am 31. Dezember 2023 veröffentlichte George R. R. Martin einen Blogeintrag, in dem er von der Animationsserie Blue Eye Samurai schwärmte, die in der Vergangenheit sowohl von Zuschauern als auch von Kritikern hochgelobt wurde.

In diesem Zuge verkündete er auch eine Neuigkeit zu der geplanten Spin-off-Serie Nine Voyages. Diese habe man nun einmal völlig umgeplant – Grund dafür sind wahrscheinlich zu hohe Produktionskosten.

Hier sehr ihr einen Trailer zur ersten Staffel von Game of Thrones, mit der alles begann:

„Es gibt eine ganze Welt da draußen“

Worum wird es in Nine Voyages gehen? Die Serie Nine Voyages wird sich um Corlys Velaryon aka die Seeschlange drehen und seine legendären Reisen zeigen, wie der Buchautor verriet.

Warum hat man die alten Pläne zum Spin-off verworfen? Eigentlich sollte die Serie eine Live-Action-Verfilmung werden. Doch Martin erklärte den Grund, warum man die alten Pläne verwarf und sie sich nun doch für den Animationsstil entschied.

So sollen die hohen Kosten einer Live-Action-Umsetzung wohl einfach zu hoch gewesen sein, um die Geschichte mit realen Sets umzusetzen.

[… ] Aufgrund von Budgetbeschränkungen wäre eine Live-Action-Version wahrscheinlich unerschwinglich geworden, zumal die Hälfte der Serie auf See spielt und jede Woche ein anderer Hafen erschaffen werden muss, von Driftmark über Lys bis zu den Basiliskeninseln, von Volantis bis Qarth und… Na ja, und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Welt da draußen. Und wir haben eine viel bessere Chance, sie mit Animationen zu zeigen. George R.R. Martin, Quelle: georgerrmartin.com

George R.R. Martin unterstütze dabei voll und ganz die Entscheidung, Nine Voyages zu einer Animationsserie zu machen, wie er anmerkte.

Weitere Informationen gibt es zudem bereits zur Spin-off-Serie Knight of the Seven Kingdoms. Mehr dazu findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot.

Welche Animationsserien zu Game of Thrones sind noch geplant? Neben Nine Voyages sind außerdem noch zwei weitere Animationsserien zum bekannten Fantasy-Universum in Arbeit. Worum es in den anderen beiden Serien-Projekten gehen soll, ist jedoch noch unbekannt.

Bisher haben die Serien allerdings von offizieller Seite noch kein grünes Licht bekommen. Es kann also immer noch passieren, dass die Projekte wieder eingestampft werden, bevor wir sie zu sehen bekommen.

