5 starke Horrorfilme, die von Frauen sind

Euch ist nach einem guten Horrorfilm? Dann haben wir genau das richtige für euch. Wir zeigen euch 5 starke Horrorfilme, bei denen Frauen Regie geführt haben.

Zwar haben sich Frauen in der Regie mittlerweile in unterschiedlichen Genres einen Namen gemacht, jedoch sind sie nach wie vor unterrepräsentiert. In dem Zeitraum von 2007 bis 2021 waren laut womendandhollywood.com 5,4 % der Regisseure in Hollywood Frauen. 2018 lag der Anteil der Regisseurinnen bei 4,5 %, während er 2021 bei 12,7 % lag.

Aus diesem Grund möchten wir euch Regisseurinnen vorstellen, die starke Horrorfilme geschaffen haben.

Wie wurde die Liste erstellt? Die Filme haben alle ein IMDb-Rating von mindestens 6,6 und bei jedem führt eine Frau Regie. Die meisten Titel sind aktuell auf Streamingdiensten verfügbar – bedenkt aber, dass sich das Programm mit der Zeit ändern kann. Unsere Reihenfolge im Beitrag ist zufällig und hat keine Bedeutung. Es handelt sich um Horrorfilme und Thriller mit Horror-Elementen.

Ein Film, der es nicht in die Liste geschafft hat, aber auch von einer weiblichen Regisseurin ist, ist Bodies Bodies Bodies. Er gehört zu den Filmen, bei denen man sich fragt, was man da eigentlich gesehen hat.

American Psycho (2000)

Originaltitel: American Psycho

Regisseurin: Mary Harron (Alias Grace – Miniserie)

Streamingdienst: auf Amazon Prime aktuell nur zum kostenpflichtigen Leihen (3,99 €) / Kaufen (7,99 €)

American Psycho spielt in den späten 1980er Jahren und handelt von dem wohlhabenden Investmentbanker Patrick Bateman (Christian Bale), der einem Schönheitsideal nachjagt und zur Elite gehören will. Bateman versucht seine psychopathischen Neigungen vor seinen Freunden und Kollegen zu verbergen, während er sich aber immer tiefer in seine Fantasien hineinsteigert.

Der Film verzeichnet bei über 690.000 Bewertungen ein Rating von 6,7/10 auf IMDb.

Fun Fact: Während der Dreharbeiten zu American Psycho sprach Christian Bale mit einem amerikanischen Akzent. Als er bei einer Party dann mit seinem britischen Akzent sprach, dachten viele aus der Film-Crew, er spricht wegen eines anderen Films mit diesem Akzent. Sie hatten ihn während der gesamten Dreharbeiten für einen Amerikaner gehalten (via IMDb).

Eigentlich war Leonardo DiCaprio für die Rolle des Patrick Bateman geplant, aber die Regisseurin sah ihn da nicht. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Moviepilot.

Fear Street – Teil 2: 1978 (2021)

Originaltitel: Fear Street Part Two: 1978

Regisseurin: Leigh Janiak (Scream – Serie; Outcast – Serie)

Streamingdienst: Netflix

Die drei „Fear Street“-Filme basieren auf der gleichnamigen Buchreihe von R. L. Stine. Sie wurden im Juli 2021 nacheinander mit einem Abstand von je einer Woche auf Netflix veröffentlicht. Schauplatz von Fear Street – Teil 2 ist das Ferienlager Nightwing. Dort müssen sich zwei rivalisierende Gruppen von Jugendlichen mit den Schrecken aus der Geschichte ihrer Städte auseinandersetzen, die wieder lebendig werden.

Dadurch, dass der erste Teil der Reihe ein Rating von 6,2/10 bei über 91.000 Bewertungen verzeichnet, würde er eigentlich nicht in der Liste erscheinen. Da aber der zweite Film das stärkste Rating der Reihe mit 6,7/10 bei ungefähr 74.000 Bewertungen (via IMDb) hat, haben wir ihn stellvertretend für die „Fear Street“-Filme mit aufgenommen. Fear Street – Teil 3: 1966 verzeichnet ein Rating von 6,6 bei ca. 61.668 Bewertungen.

Fun Fact: Die „Fear Street“-Filme weisen Parallelen zu Stranger Things auf, unter anderem die Kombination von Coming-of-Age-Aspekten mit Horror-Elementen und nostalgische Einblicke in vergangene Jahrzehnte der Popkultur. Mehr spannende Fakten zu Fear Street lest ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Moviepilot.

Fresh (2022)

Originaltitel: Fresh

Regisseurin: Mimi Cave

Streamingdienst: Disney+

In dem Thriller mit Comedy-Elementen geht es um Noa, die frustriert von langweiligen Dates mit Männern ist, die sie online kennenlernt. Als sie den unbeholfenen, charmanten Steve im Lebensmittelgeschäft trifft, nimmt sie ihren Mut zusammen und gibt ihm ihre Nummer. Trotz Bedenken ihrer besten Freundin entscheidet sich Noa für ein gemeinsames Wochenende mit Steve, bei dem sie mehr über Steves kannibalistische Leidenschaft erfährt.

Der Film verzeichnet bei über 70.000 Bewertungen ein Rating von 6,7/10 auf IMDb.

Fun Fact: Steve wird von einem Marvel-Star gespielt (via Moviepilot). Fresh hat es 2022 zudem auf die Liste der besten Horrorfilme auf Moviepilot geschafft und ist das Regiedebüt von Mimi Cave.

