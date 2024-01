Ein Film steht seit 2008 ununterbrochen auf Platz 1 der Liste der besten Filme, dabei floppte er im Kino

Das Publikum sieht einen Film als den besten an, und das schon seit 2008. Die Rede ist von Die Verurteilen mit Morgan Freeman und Tim Robbins, dem Gefängnis-Klassiker schlecht hin.

Warum steht der Film ganz oben? Die Verurteilten mit Morgan Freeman und Tim Robbins ist der beste Film laut Publikums-Meinung, und das ununterbrochen seit 2008. Die Meinung findet sich auf der größten Film-Datenbank der Welt, IMBD. Dort können Zuschauer Filme bewerten, und mit einer Bewertung von 9.3 sind sich über 2,8 Millionen Menschen einig: Die Verurteilen ist der beste Film der Welt.

Um was geht es im Film? Die Verurteilten ist ein Gefängnis-Drama-Film von Frank Darabont, bei dem die Geschichte von Andy Dufresne (gespielt von Tim Robbins) erzählt wird.

Der Bänker wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und kommt in eine für ihn ungewohnte Umgebung. Nachdem er im Gefängnis fast zu Tode geschlagen wird, findet er immer mehr Freunde.

Einer davon hat eine Information, die Andys Unschuld beweisen kann, doch der Gefängnis-Direktor schenkt ihm keinen Glauben. Also beschließt Andy, über 19 Jahre einen Tunnel in die Freiheit zu graben, um seine Unschuld und die korrupten Machenschaften im Gefängnis aufzudecken.

Hier könnt ihr den Trailer zum besten Film sehen.

Flop im Kino – Erfolg im TV

Warum floppte der Film im Kino? Vor dem Kinostart von Die Verurteilten gab es Testvorführungen, die den Film sehr gut fanden. Dennoch entschied man sich Stephen Kings Namen in der Werbung nicht zu erwähnen, um ein anderes Publikum als den typischen Zuschauer Kings zu locken.

Es gab zunächst eine begrenzte Kino-Aufführung in Nordamerika, bei der in einer Vorstellung am Premier-Abend nur zwei Tickets verkauft wurden.

Obwohl auch Kritiker den Film lobten, habe laut der Meinung der Produzentin Liz Glotzer eine negative Film-Kritik in der Los Angeles Times dafür gesorgt, dass viele Zuschauer den Film nicht sehen wollten.

Ein weiterer Grund war der Tag der Veröffentlichung. Der Film musste mit Blockbustern wie Pulp Fiction und Forrest Gump konkurrieren. Das Publikum zur damaligen Zeit war auch eher an Actionfilmen interessiert.

Zwar konnte durch die Oskar-Nominierungen doch noch eine Zuschauerschaft für den Film generiert werden, jedoch blieb der große Kinoerfolg aus den genannten Gründen aus.

Warum ist der Film dann doch noch erfolgreich geworden? Der Erfolg des Films liegt ganz auf dem Fernseh-Markt. Die Verurteilten gehörte in den USA zu den meist verliehenen Filmen derzeit und wurde auch im Fernsehen häufig gezeigt.

Weil der Film keine hohen Einnahmen im Kino erzielte, konnte er günstig im Fernsehen gezeigt werden. Dort lief er deshalb häufig, das sorgte durch die vielen Ausstrahlungen dann doch noch für den Erfolg des Films.

Der Film hatte sich in vor allem durch Mundpropaganda als Geheimtipp herumgesprochen. Am Ende wurde er so bekannt, dass er heute beim Publikum als der beste Film aller Zeiten zählt. Eine Fortsetzung erhielt die Verurteilten nie, doch eine andere mögliche Film-Fortsetzung könnte James Bond bald schon Konkurrenz machen.