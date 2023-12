Regisseur will mit seinem neuen Film besser als James Bond sein, soll Matt Damon zu seiner ikonischsten Rolle zurückbringen

Das Ende der Bond-Ära könnte bald beginnen. Der deutschsprachige Regisseur und Oscarpreisträger Edward Berger (53) soll das Drehbuch für einen neuen Teil der Bourne Reihe schreiben und James Bond damit den Kampf ansagen.

Ist Bourne bald zurück? Die Rückkehr des berühmten Geheimagenten „Jason Bourne“ könnte bald bevorstehen, wie die Kollegen von jeuxvideo berichten. Laut ihrer Quelle soll Universal Pictures den deutschsprachigen Oscarpreisträger Edward Berger engagiert haben.

Das Drehbuch des neuen Bourne Teils soll also von einem erfahrenen Regisseur geschrieben werden. Die Kombination aus Regisseur und Schauspieler könnte dabei bedeutende Konkurrenz für James Bond werden.

Soll Matt Damon erneut Bourne verkörpern? Obwohl die Gespräche noch nicht abgeschlossen sein, sieht es so aus, als würde die Wahl des „Jason Bourne“-Schauspielers wieder auf Matt Damon fallen.

Der letzte Teil, der schlicht den Namen „Jason Bourne“ trägt, kam 2016 in die Kinos, nach dem Matt Damon nach Teil 3 keine Lust mehr hatte und die Jagd nach der Identität von „Jason Bourne“ für beendet erklärte. Es dauerte fünf Jahre bis er wieder Lust auf die Rolle hatte, in dieser Zeit entstand Teil 4 ohne ihn.

Es ist also noch nicht entschieden, ob Matt Damon wieder in die Rolle schlüpfen wird, das kommt vor allem auf das Drehbuch an.

Das Drehbuch muss Matt Damon überzeugen, sonst gibt es „Jason Bourne“ ohne „Jason Bourne“

Warum ist das Drehbuch so wichtig? Das Drehbuch muss den Schauspieler Matt Damon überzeugen, die Rolle des „Jason Bourne“ erneut zu verkörpern. Die Filme haben bei den Fans Legenden-Status erreicht, ein neuer Teil unter einem anderen Regisseur könnte dieses Erbe zunichtemachen.

Universal entschied sich wohl, erst das Drehbuch schreiben zu lassen und dann mit dem fertigen Drehbuch auf Matt Damon zuzugehen. Der Regisseur muss also hoch ansetzen, um Matt Damon zu bekommen, eventuell muss sich das Drehbuch dafür sogar besser als James Bond lesen.

Das Drehbuch soll der Regisseur des preisgekrönten Films „Im Westen nichts Neues“, Edward Berger, schreiben. Der Film wurde für 9 Oscars nominiert und gewann 4 davon, unter anderem den Oscar als Bester internationaler Film. Von so einem hochgradigen Regisseur erhofft man sich wohl ein gutes Drehbuch.

Wie groß ist das Bourne-Franchise? Das Franchise hat seit dem ersten Teil „Die Bourne Identität“ aus dem Jahre 2002 mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar eingespielt. Damit gehört „Jason Bourne“ neben James Bond zu den Ikonen der Spionagefilme.

Die Filme genießen sowohl bei Kritikern als auch bei Fans durch die Bank große Anerkennung. Vor allem die Action-Szenen, die Erzählweise und die schauspielerischen Leistungen wurden in der Vergangenheit gelobt.

„Jason Bourne“ selbst ist ein etablierter Charakter, der häufig in einem Atemzug mit James Bond genannt wird. Ob ein neuer „Jason Bourne“-Film es schafft, das Franchise wieder in Gang zu bringen, bleibt abzuwarten, gerade wenn Matt Damon noch seine Rolle noch nicht bestätigt hat. Erst neulich haben wir über eine Art von Szenen berichtet, die Junge-Leute in Filmen und Serien nicht mehr sehen wollen.