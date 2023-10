Umfrage zeigt: Junge Leute möchten eine Art von Szene in Filmen und Serien nicht mehr sehen

Eine Umfrage von UCLA zeigt, dass viele junge Leute weniger Romantik und Sexszenen in Filmen und Serien sehen möchten. Stattdessen wünschen sie sich mehr Freundschaften und platonische Beziehungen in Geschichten.

Was ist das für eine Umfrage? Die Umfrage stammt von der University of Californa (kurz UCLA). Das Center for Scholars & Storytellers (kurz: CSS) veröffentliche im Oktober 2023 die Ergebnisse ihres jährlichen Teens & Screens Report.

Dabei kam heraus, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die für viele Werbende als Hauptzielgruppe gelten, eine bestimmte Sache in Filmen und Serien weniger sehen wollen: Die Rede ist von Romantik und Sex.

In Game of Thrones gibt es ebenfalls viele Sex-Szenen, was bei den jungen Erwachsenen nicht gut ankommen dürfte:

Weniger Romantik, dafür mehr Platonik

Wie lauten die Ergebnisse? Die Studie zeigte, dass der Großteil (51,5 %) der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 13-24 Jahren mehr Inhalte zu Freundschaften und platonischen Beziehungen sehen möchten. Gerade einmal 15,3 % widersprachen der Aussage, während 33,3 % dem Thema neutral gegenüberstehen.

Dazu gaben fast die Hälfte (47, 5 %) der Befragten an, dass die meisten Serien und Filme gar keine sexuellen Inhalte für den Plot bräuchten. Auch sind 44,3 % der 13- bis 24-jährigen der Meinung, dass Romantik in den Medien überrepräsentiert sei.

Statt traditioneller heteronormativer Beziehungen zwischen Mann und Frau fordern viele Jugendliche zudem mehr Diversität in den Medien. So möchten etwa auch 39 % der Befragten mehr aromatische und asexuelle Charaktere in Filmen und Serien sehen.

Personen, die sich als Teil des asexuellen Spektrums identifizieren, empfinden keine oder wenig sexuelle Anziehung zu anderen Personen.



Aromantische Personen empfinden hingegen kaum oder wenig romantische Anziehung zu anderen Menschen.



Personen, die sich sowohl als aromantisch als auch asexuell identifizieren, werden auch AroAce genannt.

Wenn ihr euch für die vollständigen Ergebnisse der Umfrage interessiert, findet ihr hier den vollständigen Bericht von Teens & Sceens für 2023.

Was zeigt die Studie sonst noch? Über die Film- und Fersehpräferenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden außerdem diese Kernerkenntnisse in der Umfrage gewonnen (via newsroom.ucla.edu):

56 % der 10- bis 24-Jährigen bevorzugen originale Inhalte gegenüber Franchises und Remakes.

Doppelt so viele Jugendliche bevorzugen „ Binge Releases “ gegenüber wöchentlichen Drops.

Binge Releases gegenüber wöchentlichen Drops. Jugendliche wollen auf dem Bildschirm ein Leben sehen, das ihrem eigenen ähnelt.

Wie empfindet ihr die Darstellung von Romantik und Sex in Filmen und Serien? Würdet ihr gerne mehr platonische Beziehungen sehen oder mögt ihr den starken Fokus auf Romantik in Filmen und Serien? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

