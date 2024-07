„Rick Grimes“ findet, mit einem Tod ist „The Walking Dead“ zu weit gegangen

The Walking Dead hat als Zombie-Serie viele beliebte Charaktere und auch tragische Tode, die für Schock bei den Fans sorgten. Der Darsteller von Rick Grimes, Andrew Lincoln, findet bis heute, dass die Serie mit einem Tod zu weit ging.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel spoilert The Walking Dead Staffel 7. Wer noch nicht so weit geschaut hat, sollte nicht weiterlesen.

Was ist The Walking Dead? The Walking Dead startete 2010 und ist eine Adaption des gleichnamigen Comics von Robert Kirkman. 12 Jahre lang lief die Serie und hat mittlerweile auch sechs Spin-Off-Serien bekommen.

Innerhalb der Laufzeit der Serie sorgten vor allem tragische Tode für Schock bei den Fans. Der wohl bekannteste Moment ist dabei der Anfang von Staffel 7, denn dort werden mehrere Figuren auf brutale Weise vom Charakter Negan getötet. Mit dabei war auch der wohl beliebteste Charakter Glenn, gespielt von Steven Yeun.

Andrew Lincoln verriet in einem Interview, dass er bis heute findet, der Tod sei zu weit gegangen.

Was sagt Lincoln zum Tod? In einem Interview mit Empire sprach Lincoln auch über die kontroverse Folge und den Tod von Fan-Liebling Glenn. Er erklärt, wie er immer noch glaubt, dass der Tod von Glenn zu weit ging, und man den Zuschauern zu viel zugemutet habe. Laut ihm war es wahrscheinlich zu lang.

Er spricht auch über die Dreharbeiten zu der Szene und erklärt, dass es die intensivsten Nächte waren, die er als Schauspieler mit Dreharbeiten jemals hatte.

Auch die schwere Rolle von Jeffrey Dean Morgan als Darsteller von Negan erwähnt er. So musste er an seinem ersten Tag einen außergewöhnlichen Dialog aufsagen. So beschrieb er Morgan auch als einen der nettesten Typen, die man treffen kann , der einen der unangenehmsten Charaktere spielen musste .

Wie stirbt Glenn in den Comics? Der Tod von Glenn ist nah an den Comics dran. Auch dort stirbt er durch Negan, der ihn mit einem brutalen Schlag auf den Kopf tötet. Die Szene im Comic ähnelt der Brutalität der TV-Serie. In der Serie tötet er aber zusätzlich noch Abraham, der in den Comics von einem Anhänger Negans getötet wird.

Die Szene mit Negan war zu damaliger Zeit ein großer Cliffhanger, da man nicht genau wusste, wen und wie viele der Bösewicht töten würde. In den vielen Staffeln von The Walking Dead gab es viele tragische Tode. Das ist aber wohl in einer Zombie-Apokalypse normal.