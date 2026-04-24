Einer der ekeligsten Schurken in The Boys ist eigentlich ein Kumpel von Butcher, hält jetzt jedem seinen Dödel ins Gesicht

Auch wenn die Welt von The Boys voller Fieslinge ist, ist nicht jeder Supe gleich ein geheimer Schurke, der die Weltherrschaft plant. Einer der besten Verbündeten von Butcher und seinem Team wurde in der Serie aber zum Schurken, der besonders mit einer Hauptfigur Stress hat.

Butcher und Co. müssen sich in The Boys mit vielen Supes herumschlagen, die ihre Fähigkeiten missbrauchen. Aber es gibt auch einige wenige, die tatsächlich den Geist eines Heldens in sich tragen und ihnen helfen. Die bekannteste Vertreterin ist wohl Starlight.

Einer ihrer größten Verbündeten wurde in der Serie aber verändert und ist einer der Schurken: Love Sausage. Obwohl sie sich den Namen teilen, ist er in der Comic-Vorlage Garth Ennis deutlich anders angelegt.

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Ein guter Kollege von Butcher und Co.

Wer ist Love Sausage in den Comics? Mit echtem Namen heißt der Supe Vasilii Vorishikin und er ist ein russischer Ex-Superheld vom Team Glorious Five Year Plan. Bereits früh in den Comics greift Butcher für eine Mission in Russland auf diesen Kontakt zurück, um gegen Little Nina zu agieren, die mit Vought zusammenarbeitet.

Love Sausage ähnelt stark dem Marvel-Helden Red Guardian, der auch nicht gerade der Vorzeige-Held ist. In den Filmen Thunderbolts und Black Widow wird er von David Harbour verkörpert. Anders als sein Serien-Counterpart hat er keine besondere Fähigkeit, sondern die 3 Basics: übermenschliche Ausdauer, Stärke und Geschwindigkeit.

Die Bar von Love Sausage fungiert als ihre Basis und tatsächlich rettet der Wodka von Love Sausage die Boys vor dem Tod. Da sich Hughie und Love Sausage betrinken, funktioniert ein Gift von Attentätern nicht und sie retten ihre Truppe.

Später in der Geschichte hilft er den Boys auch bei ihrem Kampf gegen den mächtigen Supe Stormfront (in den Comics ist er ein Mann). Später stirbt er in den Comics aber, nachdem Butcher beginnt, alle Supes auf der Erde zu töten.

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Die Serie hat Love Sausage sehr wörtlich genommen

Was macht die Serie aus Love Sausage? In der Serie lernt man Love Sausage zum ersten Mal in der 2. Staffel kennen, im Sage Grove Center. Das ist eine geschlossene Klinik, in der Vought krude Experimente durchführt, um Compound V auch Erwachsenen geben zu können.

Man kann also davon ausgehen, dass der Supe seine Kräfte auch in dieser Klinik bekommen hat. Anders als bei seiner Comic-Vorlage gehört zu seinen Fähigkeiten in der Serie aber sein langes Geschlechtsteil, mit dem er Leute verkloppen oder würgen kann.

In der Serie ist er ein Schurke und quasi der Erzfeind von Mother’s Milk. Seinen letzten Auftritt hat Love Sausage in der 1. Folge der 5. Staffel. Dort ist er einer der Wärter des Freiheits-Camps, in dem MM, Frenchie und Hughie eingesperrt sind. Als es zum Ausbruch kommt, kämpft er gegen Mother’s Milk, der ihn letztendlich mit seinem eigenen Dödel erwürgt.

In der Serie wird die liebende Wurst von Derek Johns verkörpert, der zwei Herangehensweisen hat, wenn Leute ihn nach seiner Rolle fragen. Auf TikTok erklärt er, dass er Leuten, die The Boys kennen, einfach sagt, er sei Love Sausage oder der Penis-Typ , wenn sie den Namen nicht kennen. Schaut jemand kein The Boys, sagt er einfach ohne große Erklärung, dass er einen Superhelden spielt.

The Boys ändert einige Sachen aus der Vorlage in der Amazon-Serie. Das ist auch kein Wunder, denn so einige Figuren und Gruppen sind noch einmal schlimmer, als man es sich in der Serie vorstellen kann: Gegen eine böse Gruppe in The Boys wirkt selbst Homelander so freundlich wie Superman

