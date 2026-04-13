Eine Figur in The Boys muss jetzt sterben, um einen alten Fehler wiedergutzumachen

The Boys geht in Staffel 5 bereits in der ersten Folge in die Vollen und zeigt Action und dramatische Szenen. Eine Figur wächst nach mehreren Staffeln endlich über sich hinaus und zeigt dem großen Schurken, wie lächerlich er wirklich ist. So macht er seinen größten Fehler wieder gut.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel spoilern wir Ereignisse aus der 1. Folge der 5. Staffel von The Boys.

Die 5. Staffel von The Boys ist das Finale der Amazon-Serie, und damit finden auch viele Figuren endlich ihren Abschluss. Dabei kommt es direkt in der 1. Folge schon zu einer dramatischen Situation, in der sich eine Figur endlich ihrem Heldentum hingibt.

Mit einem Tod in der Folge wächst die Serie nicht nur erneut über die Comics hinaus, sie zeigt auch, dass sie nicht einfach nur eine simple Parodie von Superhelden ist.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

7 Jahre später versucht A-Train, seinen größten Fehler wiedergutzumachen

Um welchen Charakter geht es? Bereits in der 4. Staffel zeigte A-Train, dass er nicht einfach nur ein skrupelloser Supe auf der Seite von Homelander ist. Bei der Rettung von MM bemerkte er, wie gut es sich anfühlt, endlich ein echter Held zu sein. Und in Staffel 5 lebt er im Exil und versteckt sich und seine Familie vor Homelanders Schergen.

Von Starlight wird er gebeten, ihr zu helfen, Hughie, Frenchie und MM aus einem Gefangenen-Camp zu befreien. Zuerst weigert er sich. Als es dann später in der Folge zum Konflikt kommt und Hughie und MM kurz davor sind, getötet zu werden, taucht A-Train auf und rettet die beiden. Danach flieht er wieder und Homelander jagt ihn.

Auf der Flucht steht plötzlich eine Frau auf der Straße und A-Train weicht aus. Er kracht in den Wald und wird von Homelander gefangen. Statt sich Homelanders Macht zu beugen, lacht A-Train ihn aus und beleidigt ihn: Wovor hatte ich solche Angst? Du bist ein beschissenes Nichts. […] Ein Scheißkostüm mit nichts drunter. Ohne deine Kräfte, was bist du dann noch? Ein jämmerlicher, schwacher, scheiß-wehleidiger Loser.

Auch wenn Homelander in der Szene auf starken Rüpel macht, scheinen ihn die Worte von A-Train mehr zu verletzen als die Schläge anderer Gegner. Mit Tränen in den Augen tötet er A-Train schließlich, der nach 5 Staffeln einen Heldentod stirbt.

Auf dem Vought International -Kanal auf YouTube haben die Serienmacher den Tod für ein Video genutzt:

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Auf zwei Ebenen bereits in der 1. Folge ein Highlight

Was macht seinen Tod so gut? Der Tod von A-Train ist nicht einfach nur ein simpler Heldentod, weil er die Boys vorher gerettet hat. Es geht um die Weise, wie er gestorben ist.

In der 1. Folge von The Boys aus dem Jahr 2019 ist er der initiale Grund für den Beginn der Geschichte. Er tötet Hughies damalige Freundin, während er durch die Straßen rennt und im Rausch auf nichts achtet. Lange ist ihm das auch recht egal, und bis zur 4. Staffel benimmt er sich wie ein arroganter Supe, der prima in das Team von Homelander passt.

In Staffel 5 stirbt er nun, weil er nach der Rettung seiner ehemaligen Feinde auf der Flucht ist und dennoch einer Frau ausweicht. A-Train hat sich verändert.

Dabei sagt er Homelander endlich ins Gesicht, was er wirklich von ihm hält. Trotz seines Todes ist es eine Entmachtung von Homelander, da ihm selbst seine unmenschlichen Kräfte nicht gegen die Beleidigungen helfen können. Homelander als Figur hält sich in der Angst und Anbetung der Menschen, und deshalb sind die eigentlich simplen Worte so effektiv darin, ihn emotional zu verletzen.

A-Train hebt sich durch seine Charakterentwicklung auch stark von den Comics ab. Dort war A-Train ein Mistkerl, der einfach ständig Böses tat und seine Kräfte in jeder Situation missbrauchte.

Die Serie ist nicht einfach nur eine Parodie auf Superhelden, sie versteht die Kernidee eines Helden und zeigt, dass nicht alle Supes böse sind und man immer versuchen kann, seine Taten wiedergutzumachen.

Die Serie ist den Comics von The Boys in fast allen Belangen überlegen. Viele Figuren gibt es in der Serie nicht, oder sie werden völlig anders adaptiert. Aber die Comics haben einen ziemlich guten Schurken, der in der Serie leider fehlt: Der beste Schurke aus The Boys fehlt in der Amazon-Serie, er übertrifft sogar Homelander