Ein Charakter aus The Boys ist so erbärmlich, dass er es nicht einmal in die Serie geschafft hat

The Boys hat viele absurde Figuren, aber die Comics legen da nochmal eine Schippe drauf. Ein Supe war wohl so übertrieben, dass man ihn auch in 5 Staffeln nicht eingebaut hat – dabei ist er eigentlich besonders für Hughie wichtig.

Die Amazon-Serie zu The Boys adaptiert die Comics von Garth Ennis. Statt sich strikt an die Story zu halten, nutzt die Serie die Welt lose und interpretiert die Figuren auf eine eigene Art und Weise – meist übertrifft sie die Comics sogar. Um eine stringente Geschichte zu erzählen, übernimmt man nicht jede Figur.

So wurde etwa ein Mitglied der Seven ersetzt. Doch das ist nicht der einzige Fall. Queen Maeve hatte in The Boys sogar einen Sohn, mit dem Hughie zweimal aneinandergeraten ist. Wenn man sich aber Blarney Cock anschaut, versteht man wohl, warum er fehlt.

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Hughies erste Mission

Wer ist Blarney Cock? In den Comics ist Blarney Cock ein Mitglied der Teenage Kix. Er ist das Kind von Queen Maeve und The Legend, der in der Serie der Senior Vice President of Hero Management bei Vought war. Es ist öffentlich unbekannt, dass Blarney der Sohn von Queen Maeve ist, da sie ihn in ein Vought-Waisenhaus gesteckt hat. Er hat außer dem Fliegen und übermenschlicher Stärke keine besonderen Fähigkeiten.

Man lernt ihn in den Comics recht früh kennen, bei der ersten Mission von Hughie mit Butcher und Co. Es kommt zu einem Kampf mit den Teenage Kix, bei dem Hughie Blarney aus Versehen tötet. Kurz vorher hat Butcher Hughie mit Compound V infiziert, wodurch er übermenschliche Stärke erhalten hat. Im Kampfgeschehen findet Hughie noch einen Hamster, der in Blarney gesteckt hat, und nimmt ihn mit.

Danach war es das aber noch nicht mit Blarney. Comic-Vought kann tote Supes mit Compound V wiederbeleben, die sind dann aber nur mit Zombies zu vergleichen. Sie leben zwar, können aber nicht sprechen oder menschlich agieren. Das passiert auch mit Blarney Cock.

Eines Tages taucht er dann plötzlich bei Hughie zu Hause auf, um sich seinen Hamster zurückzuholen. Blarney scheint zu erkennen, dass Hughie ihn getötet hat. Weinend entschuldigt sich Hughie sogar, bis sich Blarney den Hamster schnappen möchte. Dabei tötet er ihn endgültig.

Könnte Blarney Cock noch vorkommen? Die Serie ist zwar noch nicht beendet, es ist trotzdem ziemlich unwahrscheinlich. Die Teenage Kix wurden in der 2. Folge der 5. Staffel vorgestellt, aber ohne Blarney oder einen Charakter, der ihm ähnelt.

Außerdem würde es nicht zu Queen Maeves Serien-Charakter passen, wenn sie einen Sohn hat. Abseits davon wird Ryan immer als einziger geborener Supe dargestellt, was mit Blarney Cock dementiert werden würde. Auch thematisch passt er nicht in die Serie, die die Supes auch als Gesellschaftskritik nutzt. Blarney ist in den Comics nur eine Lachnummer, die kaum Substanz hat.

Man sollte es nicht gänzlich ausschließen, immerhin sollen noch Spin-offs erscheinen. Ein solcher Charakter würde ins anbahnende Finale aber wohl nicht mehr passen. Vor dem Ende hat sogar der Showrunner der Serie Angst: Der Macher von The Boys verteidigt Game of Thrones, fürchtet sich vor seinem eigenen Finale