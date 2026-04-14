The Boys macht einen tragischen Marvel-Helden zur Lachnummer, der Vulkane ein bisschen zu lieb hat

Auch wenn die 5. Staffel von The Boys das Finale der Serie darstellt, gibt es immer noch neue Supes, die den Zuschauern präsentiert werden. In der letzten Folge gab es einen neuen Widersacher, der aussieht wie eine tragische Figur von Marvel.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel spoilern wir Ereignisse aus der 2. Folge der 5. Staffel von The Boys.

Um welchen Supe geht es? In der 2. Folge der 5. Staffel von The Boys möchten die Hauptfiguren den tödlichen Virus testen, um zu schauen, ob er bei Supes auch wirklich funktioniert. Dafür wollen sie den Supe Rock Hard nutzen. Er ist schon länger aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem er das Ohr des Lincoln Memorial mit seinen Körperflüssigkeiten besudelt hat.

In der Folge finden Butcher und Co. den Supe im Keller der Gruppe Teenage Kix, einer Parodie der Teen Titans. Dort ist er komplett versteinert und kann nur noch über einen Computer kommunizieren. Wie sich herausstellt, ist diese Versteinerung seine eigene Körperflüssigkeit, die er ausstößt, wenn er sich ausbrechende Vulkane anschaut. Das ist seine Form eines Pornos.

Einfach vergiften können sie ihn auch nicht, denn er kann stundenlang den Atem anhalten. In der Folge macht sich Rock Hard über seine Computer-Stimme dauerhaft über die Boys lustig, beleidigt sie und nimmt die ganze Situation nicht wirklich ernst.

Als Figur ist er völlig neu und stammt nicht aus den Comics von Garth Ennis. Habt ihr erkannt, an welche Marvel-Figur er angelehnt ist?

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Einer der tragischsten Marvel-Helden wird zur Lachnummer

Auf welchen Marvel-Helden spielt Rock Hard an? Rock Hard ist eine Anspielung auf Das Ding von den Fantastic Four. Das bestätigte Showrunner Eric Kripke in einem Interview mit der Variety. Man habe eine solche Steinfigur vorher nicht gemacht, weil es viel CGI erfordert hätte, weshalb man sich für eine unbewegliche Figur entschied:

Lassen wir ihn so stark an Gewicht zunehmen und so riesig werden, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Wir brauchen also eigentlich nur zwei Augen, wie in einem „Scooby-Doo“-Bild, die sich bewegen und die wir in diese Skulptur, die wir bauen, einbauen und dann abnehmen können.

Die Autorin der Folge, Jessica Chou, kam dann auf die Idee, eine automatische Stimme eines Computers zu nutzen, nur dass Rock Hard eben eklig und widerlich spricht.

Wer ist das Ding aus Fantastic Four? Ben Grimm war wie die anderen 3 Mitglieder der Fantastic Four auch ein Astronaut, der im Weltall eine hohe Strahlung abbekommen hat. Anders als seine Freunde bekam er nicht nur eine Fähigkeit, er veränderte sich auch körperlich und wurde zu einem Steinmenschen.

Das ist eine ziemlich mächtige Fähigkeit, da er nicht nur einen guten Schutz hat, sondern auch nicht altern kann, solange er ein Steinmensch bleibt.

Das Ding aus dem Trailer zu Fantastic Four: First Steps (Bildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube)

Trotz seines Auftretens ist er aber ein liebevoller Freund, der jedem hilft, der seine Hilfe benötigt. Sein Aussehen ist aber auch ein zentraler Konflikt seines Charakters, mit dem er zu kämpfen hat. Er hasst sein Aussehen meist und versucht, es zu verstecken, damit die Leute keine Angst vor dem Monster haben.

Er ist in seiner Form stetig mit Einsamkeit konfrontiert und auch im Öffentlichen hat er oft einen anderen Status als seine Fantastic-Four-Kollegen, die ihr menschliches Aussehen behalten haben.

Trotz seiner steinharten Fähigkeit geht es Rock Hard an den Kragen. Er ist aber nicht der erste Supe der neuen Staffel, der erledigt wird. In der 1. Folge verewigt sich eine Figur mit einem Heldentod: Ein heldenhafter Supe zeigt in The Boys, wie man Homelander „verletzen“ kann, obwohl man eigentlich viel schwächer ist