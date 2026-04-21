Ein Teamkollege von Homelander ist so absurd, dass er in The Boys von einem nackten Typen ersetzt wurde

Nicht alle Figuren aus den Comics schaffen es auch in die Amazon-Serie von The Boys. Um eine andere Geschichte zu erzählen, müssen manche Elemente weichen. So auch ein wichtiges Mitglied der Seven, das direkt in Staffel 1 ersetzt wurde.

Um welches Mitglied geht es? Die Seven sind wie die Justice League oder die Avengers. Sie sind das bekannteste und wichtigste Superheldenteam in der Welt von The Boys. Auch wenn sich ihr Charakter zwischen Serie und Comics unterscheidet, hält sich die Serie ziemlich akkurat an die Mitglieder:

Homelander

Queen Maeve

The Deep

A-Train

Black Noir

Starlight

Nur ein Mitglied ist in der 1. Staffel eine freie Erfindung: Translucent. Den ersten Auftrag von Hughie mit Butcher gibt es so gar nicht in den Comics. Er ersetzt den Charakter Jack from Jupiter. Wenn man sich ihn genauer anschaut, merkt man auch, warum.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Selbst neben The Deep ein Loser

Wer ist Jack from Jupiter? Wie alle Mitglieder der Seven in den Comics von Garth Ennis entstand Jack from Jupiter aus der DNA von Stormfront, die in den Comics sehr anders ist. Er ist ein Super mit orangefarbener Haut (passend zum Jupiter), der nur ein Cape, Schuhe und eine Unterhose trägt. Zudem hat er gar keine Haare am Körper.

Jack from Jupiter ist eine Parodie auf den Martian Manhunter aus dem DC-Universum, und Vought vermarktet ihn auch als Alien aus einer anderen Welt. Dadurch ist er aber auch nicht so vermarktbar wie andere Mitglieder der Seven, weshalb er gerne mal meckert. Außerdem äußert er sich auch regelmäßig rassistisch oder homophob.

Als Supe kann er fliegen und hat etwas mehr Stärke als normale Menschen, aber jetzt nicht so sehr wie Homelander, Comic-Butcher oder Figuren wie The Deep. Sein Alleinstellungsmerkmal ist eine Art Kraftfeld. Wenn er Carpo sagt, wird er in ein rotes Licht gehüllt, das ihn unverwundbar macht. Das ist ein Element der DC-Figur Shazam, die sich verwandelt, sobald sie Shazam sagt.

Abseits davon ist Jack From Jupiter aber eine ziemliche Lachnummer. Ohne sein Kraftfeld kann selbst jemand wie The Deep ihn einfach mit einer Backpfeife wegschleudern, und auch Butcher war stark genug, ihn zu töten, nachdem er dachte, Jack hätte seinen Hund getötet (wie bei den meisten Gräueltaten war es aber eigentlich Black Noir).

Hier seht ihr einen Vergleich zwischen Jack from Jupiter und dem Martian Manhunter:

Links ist Jack from Jupiter aus The Boys: Diabolical, rechts der Martian Manhunter aus Justice League

Nicht bodenständig genug für die Serie

Gibt es Jack from Jupiter in der Amazon-Serie? In der Serie wird sein Platz in Staffel 1 von der neuen Figur Translucent besetzt. Der hat eigentlich nichts mit Jack from Jupiter gemein, außer, dass seine Haut undurchdringbar ist. Ansonsten ist er ein Supe, der sich unsichtbar machen kann, aber nur seine Haut, weshalb er nackt sein muss, um ungesehen zu bleiben. Translucent ist der erste Supe, den Hughie mit Butcher erledigt.

Tatsächlich existiert in der Serie eine Figur, die Jack from Jupiter ziemlich ähnlich sieht. In der 2. Staffel schauen sich Hughie und Lamplighter Pornos an, und in einem ist ein glatzköpfiger Charakter mit rotem Cape zu sehen (Quelle: Moviepilot).

Ansonsten kann man Jack from Jupiter auch in der Zeichentrickserie The Boys: Diabolical sehen, die ist innerhalb der TV-Serie aber (bis auf Folge 8) nicht Kanon, sie spielt also nur in einem alternativen Universum.

Warum wurde Jack from Jupiter ersetzt? Zu diesem Thema äußerte sich Eric Kripke, der Showrunner der Serie, in einem Reddit-AMA aus dem Jahre 2019. Auf die Frage, warum Jack from Jupiter ersetzt wurde, antwortete Kripke:

Wir versuchen, die Serie so realistisch wie möglich zu gestalten – und der Öffentlichkeit wird erzählt, dass die Menschen plötzlich und ganz spontan mit diesen Kräften geboren wurden. (Das ist natürlich nicht die Wahrheit, aber Vought verkauft der Öffentlichkeit eine Art Mutanten-Mythologie.) Zu sagen, dass einer ihrer Helden ein Außerirdischer ist, würde diesen Mythos zunichte machen. Jack kam uns immer zu fantastisch für die Welt vor, die wir schaffen wollten.

Seine mögliche Vermarktung wäre also das Problem in der Serie. Während Homelander und Co. als bessere Menschen in der Öffentlichkeit stehen, würde ein Alien in dieses Narrativ nicht hineinpassen. Deswegen gibt es in der Serie auch keine Götter wie Thor beispielsweise.

The Boys weicht ziemlich stark von den Comics ab, was der Serie wohl auch ziemlich gut tut. Viele Aspekte hat die Amazon-Serie verbessert. Aber vor allem ein Schurke aus den Comics konnte MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes beeindrucken: Der beste Schurke aus The Boys fehlt in der Amazon-Serie, er übertrifft sogar Homelander