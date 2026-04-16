Wer ist schlimmer, Homelander oder Homelander? Fans sehen einen klaren Sieger

Homelander aus der Serie The Boys ist ein grausamer Schurke, der viele Gräueltaten begangen hat. Und auch in der Comic-Vorlage will man Homelander lieber nicht begegnen. Aber wer von beiden ist der Schlimmere?

Spoilerwarnung: Achtung! Dieser Text beinhaltet leichte Spoiler für die Serie und starke Spoiler für die Comics rund um The Boys. Das Ende der Serie wird zwar offiziell von den Comics abweichen, die in vielen Dingen sowieso anders sind, aber seid gewarnt.

Wer ist Homelander in der Serie? Was wäre eigentlich, wenn Superman böse wäre? Das ist eine Frage, die nicht nur in DC-Beispielen bereits anschaulich durchgespielt wurde, sondern auch in der Serie The Boys . Die dreht sich um den Helden Homelander, einen kaputten Typ, der definitiv zu viel Macht hat.

Homelander begeht in der Serie so ziemlich jede furchtbare Tat, die einem so einfallen könnte. Der fliegende Schuft mit Superstärke und Laserblick terrorisiert seine Feinde, seine Verbündeten, im Grunde die ganze Welt. Dabei versteht er es gleichzeitig, Angst zu schüren und selbst die furchtbarste Tat PR-mäßig noch dreimal so herumzudrehen, dass es immer noch ein paar Menschen auf der Welt gibt, die ihn als Helden verehren.

In der aktuellen letzten Staffel ist Homelander in einer absoluten Machtposition angekommen. Gleichzeitig kämpft er mit seinen eigenen Dämonen, geprägt von einer grauenhaften Kindheit, Ablehnung und Hass. Das sind Erfahrungen, die seiner Hintergrundgeschichte in Momenten etwas Tragisches verleihen. Dennoch ist er ein unsicheres, impulsgesteuertes Wesen, das seine eigene Angst durch Brutalität kompensiert.

Seine schlimmsten Taten? Da weiß man kaum, wo man anfangen soll. Er begeht unzählige brutale Morde in der Serie, richtet regelrechte Gemetzel an, missbraucht seine Macht massiv und macht auch vor Unschuldigen nicht Halt. Die Gründe für seine Gräueltaten sind dabei oft geradezu lächerlich. Man braucht sich nicht wundern, wenn man von Homelander entzwei gelasert wird, nur weil man ihm etwas unliebsames mitteilt.

Und wie sieht das bei seinem Comic-Vorbild aus?

Video starten Homelander dominiert die 5. Staffel von The Boys Autoplay

Was treibt der Homelander in der Comic-Reihe so?

In den Comics gleicht Homelander in vielen Aspekten dem Homelander aus der Serie. Er hat immer noch ein extremes Geltungsbedürfnis. Er begeht immer noch furchtbare Taten ohne groß Reue oder sonstige Emotionen zu zeigen. Und ebenso ist er von seinen eigenen Emotionen getrieben, die er durch seine Macht auslebt, ohne Rücksicht auf andere.

Ein paar interessante Parallen und Unterschiede gibt es bei bestimmten Ereignissen, die auch in der Serie stattfinden. Ebenso wie Serien-Homelander ist er mitverantwortlich für den Tod der Passagiere in einem abstürzenden Flugzeug. Tatsächlich ist er es allerdings nicht alleine, der hier versagt – andere Seven-Mitglieder stecken mit in der Nummer. In einer anderen Szene missbraucht er Starlight gemeinsam mit The Deep und A-Train, als diese den Seven beitritt. In der Serie ist es The Deep alleine.

Der entscheidende Punkt dieses Homelanders lautet aber, und hier nochmal Spoiler-Warnung für das Ende der Comics: Viele furchtbare Taten, die Homelander zugeschrieben werden, beging dieser Homelander gar nicht. Stattdessen war es Black Noir, der sich beispielsweise dafür verantwortlich zeigt, ein Baby zu fressen und Butchers Frau zu ermorden. Das Ding ist: Black Noir ist in den Comics ein Klon von Homelander und gleicht ihm nahezu vollständig.

Das ist in der Serie auf jeden Fall nicht so. Bei den Comics kann man also festhalten: Homelander ist ebenfalls ein grausames und vor allem wahnsinniges Monster, ähnlich wie in der Serie, doch einige Dinge beging er selbst gar nicht.

Und das ist ein Punkt, den auch Fans derzeit kurz vor dem Finale diskutieren.

Was sagen The-Boys-Fans zum Homelander-Vergleich?

Im Subreddit zu The Boys hat sich auf dem Weg in Richtung Serien-Finale eine Diskussion entwickelt, welcher von beiden nun wohl der schlimmere Homelander sei. Den Post auf Reddit dazu findet ihr hier.

Und hier kommt ein Großteil der Fans zu einem klaren Ergebnis: Ja, der Comic-Homelander ist ein übler, übler Schurke. Vergewaltiger, Mörder, rücksichtsloser Verbrecher. Zu einem großen Teil sehen Fans das dem Wahnsinn des Schurken geschuldet. Zum anderen ist es dem Punkt geschuldet, dass er am Ende eine Schachfigur für Vought war, der selbst hinters Licht geführt wurde und zudem einige der furchtbaren Taten nicht selbst beging.

Homelander wird in der Serie hingegen eher als berechnendes Wesen dargestellt, das klare Pläne verfolgt und sich seiner Taten überaus bewusst ist. Zwar hat auch dieser Homelander eine tragische Hintergrundgeschichte, doch seine bewussten Taten entschuldigt das nicht. Und: Alles, was er getan hat, hat er selbst tatsächlich auch begangen und auch so entschieden, es zu tun.

Was haltet ihr von dem Vergleich? Welchen Homelander bewertet ihr als den Schlimmeren? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten geht es jetzt mit großen Schritten in Richtung Finale, was die Amazon-Serie angeht. Und auch da spart The Boys nicht mit ziemlich abgefahren, überdrehten Figuren. Das jüngste Beispiel: Ein Steinwesen mit einem ganz besonderen Problem.