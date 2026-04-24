Lohnt sich World of Warcraft im Jahr 2026 noch? MeinMMO verrät es euch im Video

World of Warcraft ist seit über zwei Dekaden der Platzhirsch unter den MMORPGs. Doch lohnt es sich über 20 Jahre nach dem Release nochmal zum Urgestein zurückzukehren? Oder gar ganz neu einzusteigen? MeinMMO liefert im Video die Antwort.

Worum geht es in unserem neuen YouTube-Video? In der Vergangenheit haben wir uns auf dem MeinMMO-YouTube-Kanal bereits mit anderen MMORPGs auzseinandergesetzt. Etwa:

Nun ist ein Klassiker an der Reihe: World of Warcraft schaut auf eine unglaublich lange Geschichte zurück, die auch dafür sorgte, dass das MMORPG nur so vor Inhalten strotzt. Es gibt also jede Menge Dinge zum Ausprobieren – aber kann das als Neueinsteiger oder Rückkehrer auch erschlagend sein?

Dieser Frage, und ob sich der Neu- bzw. Wiedereinstieg in WoW im Jahr 2026 noch lohnt, gehen wir in unserem neuen Video auf den Grund.

Unser Video findet ihr hier:

https://youtu.be/2gUsHXOe5Ss

World of Warcraft in der Analyse

Welche Themen werden besprochen? Im ersten Teil unserer Videos schauen wir uns den aktuellen Stand von World of Warcraft an. Wie hat sich das MMORPG über die Zeit entwickelt, was bietet es an Inhalten, was steckt eigentlich hinter dem Spiel? Kurz: Was ist WoW im Jahr 2026 für ein Spiel?

Der zweite Teil des Videos dreht sich um die Stärken und Schwächen des Spiels. Wir sprechen über den Einstieg, und wie er sich für Neulinge eignet. Schließlich bietet extrem viel Content extrem viel Freiheit – aber eben auch das Risiko, erschlagend zu wirken. Darüber hinaus blicken wir auf das Endgame, das PvE- und PvP-Spielen sowie die Möglichkeiten zur Individualisierung an. Transmog, Mounts, Housing – was motiviert die Spieler, so lang am Ball zu bleiben?

Zudem werfen wir noch einen Blick auf die aktuelle Erweiterung Midnight, neue Inhalte die in diesem Jahr kommen und wo wir eigentlich in der Story von WoW stehen. Auch die Kosten des Spiels werden nochmal analysiert.

Am Ende steht das Fazit: Für welche Art von Spielern ist WoW 2026 geeignet? Lohnt es sich noch? Die Antwort gibt es oben im Video!

WoW ist für viele Menschen der Einstieg in die Welt der MMORPGs gewesen, und bis heute ein Spiel, das sehr viele in ihrem Alltag begleitet. Doch es gibt jede Menge Alternativen, die ebenfalls mit tollen Inhalten bestechen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Spiel abseits von World of Warcraft seid, dann haben wir hier den richtigen Beitrag für euch: Welche MMORPGs lohnen sich 2026 wirklich? – MeinMMO verrät es euch im Video.