Was war das längste LoL-Spiel aller Zeiten?

Matches in League of Legends können in ihrer Dauer sehr stark variieren. Manchmal wird ein Match schon nach wenigen Minuten beendet, weil ein Team stark dominiert, und manchmal dauert es über eine Stunde. Doch was war eigentlich das längste LoL-Match bisher? Wir verraten es euch.

Was war das längste LoL-Match? Die Antwort darauf ist nicht so leicht. Theoretisch kann jeder Spieler für sich allein ein Match starten und so unendlich lange vor sich hin spielen. Doch wenn man auf den E-Sport schaut, gibt es eine klare Antwort.

Das längste Match dort dauerte 94 Minuten und 40 Sekunden. Der Rekord wurde im Januar 2018 in der ersten Woche der koreanischen LCK aufgestellt. Damals trafen die Teams T1 mit Super-Star Faker und Jin Air Green Wings aufeinander. Mit dem Match wurden etliche Rekorde gebrochen, darunter:

Die meisten Minion-Kills in einem Match sammelte Jin-seong “Teddy” Park mit 1.460 CS. Er sammelte fast 500 Minions mehr als beim vorherigen Rekord von Zven.

Es wurden 9 Barone in einem Match besiegt.

Insgesamt wurden 355.000 Gold gefarmt.

Allerdings gab es überraschend wenige Kills. Das Match endete beim Stand von 15:8 Kills für Jin Air. Ein Wert, den man auch in Matches mit einer Dauer von 25 Minuten oftmals sieht.

Ein Ranked-Match dauerte fast 3 Stunden

Welche Rekorde kennt man noch? Im Jahr 2017 antworteten die Entwickler auf die Frage, welches das längste LoL-Match bis dato war. Sie berichteten von einem Match in der Solo-Warteschlange, das 2:42:28, also fast drei Stunden, andauerte. Das fand 2017 in Ozeanien statt (via LoL).

Allerdings galt dieser Wert nur für das längste Match in den letzten 12 Monaten. Gut möglich also, dass in den Jahren zuvor oder danach noch ein Ranked-Match stattfand, das länger andauerte.

Was sagt ihr zu diesen Zeiten? Hättet ihr gedacht, dass ein Ranglisten-Match so lange dauern kann? Und was war euer persönliches Rekord-Match bisher? Schreibt es gerne in die Kommentare.

