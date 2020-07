LoL: „SoloQ“-Gott erreicht Top-Rang in allen 5 Rollen, aber kriegt keinen Profi-Spot

Der 20-jährige Schwede Felix „MagicFelix“ Boström steht kurz vor einer Karriere als LoL-Profi, es fehlt nur noch ein Start-Platz als Profi in der League of Legends. Jetzt hat er mit allen 5 Rollen in LoL den höchsten Rang Challenger in der Solo-Queue erreicht. Doch persönliche Probleme scheinen seiner Karriere im Weg zu stehen.

Das ist MagicFelix: Der 20-jährige Schwede ist eigentlich Midlaner. Magic Felix ist, seit er 16 ist, in unterklassigen Ligen unterwegs und wartet auf seinen Durchbruch als Profispieler. Der gilt schon lange als eins der europäischen Top-Talente in der Midlane.

Richtig glänzt MagicFelix aber nicht in einem Team, sondern wenn er alleine in der Solo-Queue von LoL unterwegs ist. So hat er es einmal geschafft, mit 5 verschiedenen Midlane-Accounts unter den Top 20 in der europäischen Rangliste zu stehen.

Da hätte Magic Felix schon dabei stehen können: Fnatic bei den Worlds 2019.

2019, sah es fast danach aus, als hat es der Schwede geschafft: Das europäische Spitzen-Team Fnatic holte sich MagicFelix, setzte ihn aber nicht auf der Midlane im Profi-Team ein, sondern im Nachwuchs-Team Fnatic Academy. An dem Midlaner von Fnatic Tim „Nemesis“ Lipovšek (20), einem Slowenen, kam Magic Felix bislang nicht vorbei.

Das ist der neue Rekord: Magic Felix hat es geschafft mit 5 verschiedenen Accounts, mit denen er jeweils eine andere Rolle erfüllte, in den Challenger-Rang aufzusteigen. Challenger ist der höchste Rang in LoL, den können gleichzeitig überhaupt nur 200 Leute innehalten – der Streamer Tyler1 wurde mal wahnsinnig, als er unbedingt Challenger in LoL werden wollte.

Das sind die LoL-Accounts von MagicFelix:

mit dem Hauptaccount FNC MagiFelix hat er 689 LPL (Midlane)

als MagiFeliix steht er bei 702 LpL (ADC)

mit MagiFaker (Toplane) hat er starke 972 LPL

MagiFelix ist der Support mit 758 LPL

MagiiFelix dann der Jungler mit 693 LPL

Damit gewinnt der Spieler vielleicht keinen Preis für kreative Namenswahl, aber die Anerkennung der Community.

Kommunikations-Probleme verhindern wohl Traum-Karriere

So wird das diskutiert: Auf reddit hat ein Thread zu der Leistung von Magic Felix über 800 Kommentare (via reddit). Die Leistung wird allgemein als „beeindruckend“ betrachtet. Magic Felix sei ein „Solo Queue“-Gott heißt es.

Man macht sich etwas darüber lustig, dass Fnatic ihn trotz seiner Skills noch immer nicht in der LEC einsetzt. Dort hat er erst ein Spiel absolviert, als Mid-Lane-Vertreter.

Man spekuliert dann auf reddit, warum es bislang immer noch nicht für einen Durchbruch in der EU-Liga LEC reicht:

Magic Felix könnte, glaubt einer, etwa unter seiner scheuen Persönlichkeit leiden. Manche sprechen sogar von einer Angst-Störung, die es ihm schwer macht, in einem Team zu spielen. Lange Zeit habe er gar nicht, mit seinem Team-Kameraden sprechen können, sagt ein Reddit-Nutzer (via reddit). Darüber würde er auf seinem Twitch-Stream auch offen sprechen.

Andere glauben, er könnte es mit den Nerven zu tun haben, wenn er unter Profi-Bedingungen spielt. Als er die Chance erhielt, bei den EU-Masters zu glänzen, hätte Magic Felix nur maximal „okay“ performt, aber nicht so überragend gespielt wie erwartet.

Ein Spieler rät Magic Felix: Der müsse sich einen herausragenden Sport-Psychologen besorgen.

Vielleicht eröffnen sich Magic Felix ja nach der Leistung in der SoloQ tatsächlich nun neue Chancen.

Er gilt als der neue Star-ADC.

Magic Felix scheint aktuell der beste SoloQ-Spieler zu sein, der keinen Platz in der Profi-Liga findet. Im Gegensatz zu ihm steht Jesper „Zeven“ Svenningsen. Der dominierte die nordamerikanische Liga LEC im Spring Split 2020 und ist ein Tier in der Solo Queue:

