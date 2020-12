Neben der Tatsache, dass ihr einem Rang zugeteilt werden, unterscheiden sich Ranked-Matches auch darin, dass jeder Champion nur einmal gespielt werden kann. In normalen Matches kann es passieren, dass beide Teams eine Ahri einsetzen. Im Ranked jedoch wählt jedes Team abwechselnd einen Champion aus, den sie gerne einsetzen möchten.



In League of Legends selbst meldet ihr zudem für eine spezifische Position an und es kann eine bestimmte Zahl von Champions gebannt werden. Diese beiden Features gibt es derzeit in Wild Rift nicht, doch es ist wahrscheinlich, dass sie im Laufe der Beta implementiert werden.