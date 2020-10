League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Danach zählt er auf, was Seraphine so einzigartig macht:

Aufgrund dieses Leaks und ihrer gezeigten und detaillierten Fähigkeiten, zogen viele Spieler Vergleiche zu bereits vorhandenen Champions in LoL. In erster Linie zur Supporterin Sona, aber auch zu Karma.

Was passiert bei Seraphine? Der Release des neuen LoL-Champions Seraphine wird in der Community stark diskutiert. Nachdem sie wochenlang in den sozialen Medien von Riot angeteasert wurde, sickerte schließlich sogar ein Leak durch, der all ihre Angriffe zeigt .

Nach der Enthüllung des neuen Champions Seraphine in LoL (League of Legends) verglichen sie viele Spieler mit Sona. Die Entwickler verteidigen den neuen Champ und zeigen Unterschiede.

