In League of Legends startete am 8. Januar die neue Season 11. Passend dazu wurde ein Video zur Zukunft von LoL, aber auch dem Mobile-Ableger Wild Rift veröffentlicht. Dieser bekommt nicht nur neue Champions, sondern auch einen beliebten Modus aus der PC-Version.

Was tut sich 2021 bei Wild Rift? In dem Video sprachen die Entwickler über die Zukunft von Wild Rift. So soll die Beta in Nordamerika im März starten. Wir in Europa dürfen bereits seit dem 10. Dezember 2020 spielen.

Für 2021 planen die Entwickler nach eigener Aussage jeden Monat zwei neue Champions und eine erste Skin-Kollektion nur für Wild Rift. Auch an der festen Rollenauswahl für Ranked-Matches wird gearbeitet. Das war einer unserer größten Kritikpunkte an der Beta von Wild Rift.

Als große Überraschung kündigten die Entwickler zudem einen neuen Spielmodus an: All Random All Mid (ARAM).

ARAM stand auf der Wunschliste vieler Wild Rift Fans

Was ist das für ein Modus? ARAM kennt man bereits aus der PC-Version von LoL. In diesem Modus gibt es nur eine einzige Lane, in etwa so, wie in den Tutorials von Wild Rift. Zudem bekommt man einen zufälligen Champion zugeteilt, den man, zumindest auf dem PC, ein paar Mal neu ausrollen kann.

In dem Modus kämpft ihr noch immer 5-gegen-5, jedoch sind die Matches deutlich kürzer und sollen vor allem Spaß machen. Eine Rangliste zu diesem Modus wird es voraussichtlich nicht geben.

Wann erscheint ARAM? Einen genauen Release-Zeitraum gibt es bisher noch nicht. In dem Video hieß es lediglich, dass der Modus im Verlauf von 2021 getestet werden soll.

Wer also Lust auf ein paar entspannte Runden hat und das Spiel nicht so ernst nehmen möchte, kann sich noch dieses Jahr auf den Fun-Modus freuen.

ARAM könnte auch MeinMMO-Redakteur Patrick Freese den Spaß am Spiel zurückbringen. Durch seine ersten erfolgreichen Runden hat sich nämlich ein gewisser Druck aufgebaut:

