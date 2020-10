MontanaBlack ist zurück auf Twitch – So lief der Stream mit über 100.000 Zuschauern ab

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das sagen die Statistiken: Rein von den Zahlen her war die Rückkehr von MontanaBlack ein voller Erfolg. In der Spitze schauten über 108.000 Zuschauer den Stream von MontanaBlack (via Sullygnome ). Im Schnitt waren es um die 73.000 Zuschauer gleichzeitig.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Er begann mit dem Lied „Wieder hier“ von Marius Müller-Westernhagen und startete dann sichtlich freudig in seinen Stream. Über 2 Stunden redete er dann mit seinen Zuschauern und zeigte ihnen Dinge, die sie in seiner Abwesenheit verpasst haben.

So lief der Stream: Insgesamt war MontanaBlack etwa 4 Stunden live. Kurz vor 22:00 Uhr startete der Stream und lief dann in die Nacht hinein.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − eins =

Insert

You are going to send email to