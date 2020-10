Nach Bann und Skandal: Heute kehrt MontanaBlack zurück zu Twitch

Was machte MontanaBlack in der Zwischenzeit? Während seines Banns war der Streamer dennoch fleißig. Er lud regelmäßig Videos auf YouTube hoch, die sich hauptsächlich um FIFA 21 drehten.

Nun findet der Stream also in Deutschland statt und auch dafür hat er bereits etwas geplant. Auf Instagram zeigte er, dass er im Stream einige Dinge verlosen möchte. Darunter auch einige neue Smartphones, die er aus eigener Tasche bezahlte.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − zwei =

Insert

You are going to send email to