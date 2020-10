MontanaBlack ist gebannt – Bekundet Reue, provoziert Twitch mit heiklem Stream

Twitch will „gebannte Streamer“ auf keinen Fall in irgendeiner Form auf der Plattform haben. Das Umgehen einer Sperre ist klar verboten.

Zudem ist es verboten, deinen Kanal dazu zu nutzen, um wissentlich einen gesperrten Benutzer zu präsentieren oder zu bewerben. Wir haben Verständnis dafür, dass Situationen entstehen können, in denen gesperrte Benutzer aufgrund von Umständen, die sich deiner Kontrolle entziehen, in deinem Stream erscheinen, z. B. durch Gaming-Turniere von Drittanbietern, aber wir erwarten von dir, dass du dich nach bestem Wissen und Gewissen darum bemühst, sie aus deiner Übertragung zu entfernen, sie stumm zu schalten oder ihre Interaktionen mit deinem Stream anderweitig einzuschränken.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

25 Minuten lang gab es dann Anspielungen, Gelächter und Gags. Immer wieder zielte man mit Seitenhieben auf MontanaBlack und seine Angewohnheiten. Es hieß dann, man wollte noch ein paar Spielautomaten in die Wohnung stellen. In der Bude rieche es nach kaltem Zigarettenrauch und Casino. Und außerdem könne man dort nur an Freispiele denken.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Außerdem sei er furchtbar ungeduldig: Jetzt 30 Tage zu warten, bis er wieder streamen könne, falle ihm wahnsinnig schwer. Da ziehe sich dann jeder Tag endlos in die Länge, wenn er auf was warte.

Der Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris ist für 33 Tage von Twitch gebannt. In einem Video erklärt er, wie peinlich ihm der Bann ist und wie sehr er sein Verhalten bereut. Doch wenige Tage später scheint er Twitch zu provozieren. In einer Aktion mit befreundeten Streamern wie unsympathisch_tv und Trymacs war sein Gaming-Platz plötzlich wieder auf Twitch zu sehen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 + 9 =

Insert

You are going to send email to