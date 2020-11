Red Dead Online kommt als Standalone – Für wen es sich lohnt

Red Dead Online wird bald losgelöst vom Hauptspiel Red Dead Redemption 2 erscheinen. Wer sollte sich das Abenteuer im wilden Westen anschauen?

Wann erscheint Red Dead Online als Standalone? Bereits ab dem 1. Dezember könnt ihr euch Red Dead Online als eigenständiges Spiel sichern. Bisher brauchte man dafür das Hauptspiel Red Dead Redemption 2, von dem Red Dead Online bisher eher der Online-Modus war, in dem man mit Freunden durch den Wilden Westen streifen konnte.

Das bleibt es auch weiterhin, allerdings könnt ihr euch eben jenen Online-Modus ab Dezember nun auch ohne das Hauptspiel sichern. Er erscheint im:

PlayStation Store

Microsoft Store

Rockstar Games Launcher

Epic Games Store

und bei Steam

Der Download soll ganze 123 GB umfassen. Kosten wird das Spiel zu Anfang 4,99 Euro – aber nur bis Februar 2021. Dann wird das Spiel voraussichtlich 19,99 Euro kosten (Rockstar spricht von einem Einführungspreis mit 75% Rabatt bis Februar).

Was ist Red Dead Online? Red Dead Online bietet verschiedenste Storys, Missionen und Rollen, die ihr gemeinsam übernehmen könnt. Mehrere Updates machten die Spieler bereits zu Kopfgeldjägern, Naturkundlern oder Schnaps-Brennern. Das letzte richtig große Update ist allerdings schon etwas her und erschien im Juli, seitdem gab es aber zumindest noch ein kleines Zombie-Update zu Halloween. In GTA Online ist da vergleichsweise deutlich mehr los.

Das Naturalist-Update kam im Juli.

In einem Interview sprachen die Entwickler über die Zukunft des Spiels und deuteten an, dass sie neue Charaktere einführen und für mehr Action sorgen wollen. Als nächstes wird in Red Dead Online die Kopfgeldjägerrolle ausgeweitet – und die Standalone-Version erscheint.

Wer sollte sich die Standalone-Version holen?

Logisch: Wer Read Dead Redemption 2 bereits im Besitz hat, braucht sich Red Dead Online nicht als Standalone holen. Schließlich ist die Online-Komponente weiterhin auch im Hauptspiel enthalten. Das Angebot dürfte sich eher an Neueinsteiger richten.

Es lohnt sich reinzuschauen, wenn:

ihr Red Dead Redemption 2 aufgrund der langen Story bisher gemieden habt, aber nicht so viel Geld für Red Dead Online ausgeben wollt. Wenn ihr grundsätzlich lieber Multiplayer-Spiele spielt, und RDR 2 deshalb eher ignoriert habt, könnte dies eure Chance sein.

ihr ein Online-Spiel sucht, dass den Flair des Wilden Westens umfangreich einfängt und Geld sparen wollt. Dann lohnt sich RDO gerade zum erwähnten Einführungspreis.

ihr Red Dead Online bereits als Teil des Hauptspiels auf einer anderen Plattform gespielt habt, nun aber die Plattform wechseln wollt. Beispielsweise, wenn ihr RDR2 auf PC gespielt habt, den Online-Modus aber auf PS5 oder Xbox Series X mitnehmen wollt. Dank Abwährtskompatibilität wäre dies möglich – allerdings müsst ihr dann voraussichtlich von vorne anfangen.

euch Freunde bereits von Red Dead Online berichtet haben, ihr bisher aber nicht nur für den Online-Modus das ganze Spiel kaufen wolltet.

Der letzte Punkt dürfte sich vor allem an all jene Red-Dead-Fans richten, die einfach nicht genug von dem Cowboy-Epos kriegen können. Ein 65-Jähriger beispielsweise hat das Hauptspiel schon 30 Mal durchgespielt, hat aber immer noch nicht genug.