Alle reden über GTA 6 – Aber der Ex-Chef von Blizzard will Red Dead Redemption 3

Warum ist Red Dead Redemption so beliebt? Auch wenn GTA und Red Dead Redemption vom gleichen Entwickler sind, unterscheiden die Spiele sich nicht nur in ihrem Setting. Die RDR-Reihe gilt allgemein als ein wenig ernster – doch abgesehen davon gibt es viele Parallelen. Eine große Open World mit jeder Menge versteckter Details und schier Hunderten Stunden Spielzeit, die man darin versenken kann.

Was wurde gesagt? Auf Twitter/X äußerte sich Mike Ybarra zu den kommenden Rockstar-Spielen. Auch wenn es im Tweet vor allem um GTA 6 geht, beendet er seinen Beitrag doch mit „Ich bin voller Hoffnung, dass wir irgendwann eine Ankündigung für RDR3 bekommen“ und fügt noch einen Smilie an.

