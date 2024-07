Red Dead Redemption 2 ist plötzlich wieder ein Top-Seller – und das zurecht

Red Dead Remption 2 ist wieder ein Top-Seller bei Steam, nachdem das Spiel lange in der Versenkung war. Lohnt sich ein Blick in das Abenteuer?

Beim Steam Summer Sale treffen viele von uns gelegentlich die eine oder andere unüberlegte Entscheidung. Man kauft sich Spiele, die dann auf dem „Pile of Shame“ verkümmern und zu denen man – wenn überhaupt – erst Jahre später kommt. Davon profitiert offenbar auch der Hit „Red Dead Redemption 2“ – denn der ist plötzlich wieder eines der am besten verkauften Spiele auf Steam.

Warum ist Red Dead Redemption 2 gerade wieder im Kommen? Das liegt schlicht und ergreifend am gegenwärtigen „Steam Summer Sale“, der eine ganze Reihe von Titeln deutlich reduziert anbietet – darunter eben auch RDR2. Statt dem Vollpreis von stolzen 60 Euro kostet das Spiel aktuell lediglich 19,79 Euro. Das ist eine Preisreduktion von 67 %. Für viele war das offenbar der Grund, erst jetzt zuzugreifen, um sich in das Abenteuer zu stürzen.

Wie massiv ist der Anstieg? Dafür kann man verschiedene Zahlen heranziehen. Als Erstes gibt es da die offizielle „Top Seller“-Liste von Steam, in der man die Spiele mit dem größten Umsatz in den letzten Tagen sieht. Dort ist Red Dead Redemption 2 jetzt auf dem stolzen Platz 12, nachdem man zuvor gar nicht mehr in den Top 100 vertreten war (via steam). Damit ist man aktuell vor Spielen wie The Witcher III, GTA V, Hogwarts Legacy oder Dead by Daylight.

Allerdings scheinen viele sich das Spiel einmal nur für die Zukunft gekauft zu haben, denn die aktuellen Spielerzahlen verzeichnen nahezu keine Änderung. Dass noch immer jeden Tag im Schnitt knapp 25.600 Spieler das Spiel aus 2019 gleichzeitig spielen (via steamcharts), ist aber auch eine eigene Leistung für sich.

Worum geht es in Red Dead Redemption 2? In Red Dead Redemption 2 reist ihr nach Amerika in das Jahr 1899. Als Gesetzloser Arthur Morgan zusammen mit seiner „Van der Linde“-Bande schlagt ihr euch durch das Herzland von Amerika und müsst dabei Überfälle planen, ausführen und einige Schießereien überstehen, damit die Gruppe überdauert.

Doch zunehmende Konflikte innerhalb der Gruppe sorgen dafür, dass Arthur schon bald schwierige Entscheidungen treffen muss, ob er seinen eigenen Idealen treu bleibt oder die Loyalität zu denen aufrechterhält, die ihn aufgezogen haben.

Und wem das nicht reicht: Im Online-Modus „Red Dead Online“ könnt ihr auch noch auf andere Spieler treffen und verschiedene Rollen einnehmen. Entweder jagt ihr Kriminelle als Kopfgeldjäger, baut euch ein Imperium als Händler auf oder sammelt seltene Schätze als Sammler – um nur ein paar der Möglichkeiten zu nennen.

Wie fast alle Spiele von Rockstar Games ist auch Red Dead Redemption 2 für seine überragende Qualität bekannt, was zu 91 % positiven Bewertungen führt (von über 500.000 Bewertungen). Wer das Spiel noch nicht in der eigenen Sammlung hat, sollte jetzt vielleicht zuschlagen – und entweder den Pile of Shame um einen Titel erweitern oder in den nächsten Wochen viel Zeit in einem guten Spiel verbringen.