Red Dead Online hat in 2020 ein durchwachsenes Jahr erlebt. Entwickler Rockstar spricht nun aber die Zukunft und verrät, was dort geplant ist.

So sieht es aktuell aus in RDO: Die Stimmung in Red Dead Online ist gemischt. Viele Spieler wünschen sich von Rockstar große Updates und Neuerungen im Spiel. Das erste und letzte große Update kam im Juli und seitdem ist das Spiel wieder etwas eingeschlafen. Zu Halloween gab es nochmal ein kleineres Update mit Zombies.

Nur kleinere Anpassungen wurden über das Jahr hinweg ins Spiel gebracht. Spieler in RDO blicken deshalb aktuell neidisch auf das Schwester-Spiel GTA: Online. Dort kommt bald ein neues Gebiet und neue Aufgaben. Dementsprechend gibt es im Subreddit von Red Dead Online auch schon Memes darüber:

Rockstar spricht über Zukunftspläne

Das wurde nun gesagt: Entwickler Rockstar gab dem Magazin „gamesradar“ ein Interview rund um Red Dead Online. Dabei gibt es auch um die Zukunft des Spiels. Dazu sagte Tarek Hamad, Director of Design Production bei Rockstar North:

Im Moment konzentriert sich das Team darauf, auf und in die Welt von Read Dead Online zu bauen. Diese Welt, diese Ära, bietet so viel Spielraum für das Erzählen von Geschichten und die Einführung eines breiten Spektrums verschiedener Charaktere, die alle allein oder mit einer ganzen Truppe erlebt werden können. Es ist wirklich wichtig für uns, dass wir dafür sorgen, dass jeder Typ von Spieler die Geschichten, die wir zu erzählen haben, erleben kann und die Art und Weise steuern kann, wie er all dies in Read Dead Online erlebt. Tarek Hamad im Interview mit gamesradar

Man kann also damit rechnen, dass Red Dead Online im kommenden Jahr weitere Charaktere einführen wird. Es bleibt allerdings abzuwarten in welchem Zeitraum das geschehen wird.

Das hatten die Entwickler bereits verraten: Schon vor diesem Interview hat Rockstar verraten, dass das kommende Update deutlich action-lastiger sein soll. Das erzählten sie in einem Interview mit der Gamestar.

Es steht also bereits ein kommendes Update im Raum. Wann genau das erscheinen soll, weiß man aber noch nicht.

Was sagt Rockstar zu den bisherigen Updates? Im Interview gehen sie nicht auf die Kritik der Spieler ein, die mehr Updates für Red Dead Online fordern. Sie sprechen über ihre Updates und wollen den Spielern damit eine Art Second Life als Cowboy ermöglichen. Sie wollen RDO realistischer als GTAO halten und vor allem damit bei den Spielern punkten.

Dazu äußert sich Tarek Hamad wie folgt:

Mit Red Dead Online versuchen wir jeden Aspekt dessen zu vermitteln, wie es sein könnte, im Amerika der späten 1800er Jahre zu leben, so dass den Spielern eine riesige Vielfalt an Optionen zur Verfügung steht, um die Erfahrung zu machen, die sie sich in dieser Welt wünschen. Wenn man es auf diese Weise gestaltet, gibt es Platz für Spieler aller Art. Natürlich sind die klassischen Cowboy-Shootout-Elemente äußerst beliebt. […] Gleichzeitig sehen wir, dass ein großer Teil der Gemeinschaft einige der eher einsamen und ruhigen Beschäftigungen genießt, die angeboten werden. […] Die Art und Weise, wie all diese verschiedenen Akteure interagieren, zeichnet wirklich ein Bild davon, wie es wäre, in dieser Ära zu leben. Tarek Hamad im Interview mit gamesradar

Das muss sich zeigen: Zahlreiche Spieler wünschen sich mehr Content und Rockstar will vor allem auf realistische Mechaniken setzen. Es bleibt abzuwarten, ob diese beiden Ansichten in Zukunft harmonieren können und ob Rockstar die Content-Lust der Spieler stillen kann.

In 2020 war es recht ruhig im Spiel. Für 2021 wurden nun weitere Charaktere und ihre Storys angekündigt. Das könnte also wieder mehr Aktion bedeuten.

Einige Spieler langweilen sich in Red Dead Redemption allerdings überhaupt nicht:

