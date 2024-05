Spieler listet 10 Details, die Red Dead Redemption 2 fantastisch machen

Neben der GTA-Reihe ist Red Dead Redemption eine überaus beliebte Spiele-Reihe von Rockstar. Besonders der zweite Teil wurde bei Fans so gefeiert, weil er auf einen hohen Grad an Realismus setzt. Red Dead Redemption 2 beeindruckt auch sechs Jahre nach dem Release einen Spieler sehr. Er listet 10 Dinge auf, die den Titel zum detailliertesten Spiel bis heute machen würden.

Welche Details faszinieren ihn so sehr an Red Dead Redemption 2? Die Charaktermodelle im Spiel sind nicht nur hüllenlose Puppen. Sie verhalten sich auch so, wie man es im realen Leben gewohnt wäre. All die Details könnt ihr euch im folgenden Tweet von NikTekOfficial ansehen:

Die folgenden Details sollen für X-User NikTekOfficial besonders realistisch sein:

Pferde haben Schweißreste auf dem Rücken, nachdem man nach einem langen Ausritt den Sattel entfernt

Sobald der Protagonist ins Wasser geht, saugen sich seine Klamotten mit Wasser voll und er ändert sein Laufverhalten

Gefesselte NPCs versuchen im flachen Wasser, Luft zu erhaschen. In tieferem Wasser gehen sie einfach unter.

Die Kronjuwelen von Pferden schrumpfen bei kaltem Wetter

Arbeiter bewegen unterschiedliche Objekte und haben faszinierende Hammerbewegungen

NPCs reagieren auf Gespräche, die wir im Vorbeigehen mit ihnen führen

Als weitere Ergänzung nennt NikTek, dass die Kleidung des Spielers in Schnee-Gebieten weiß werden, wenn wir durch den Schnee stapfen. Doch nicht nur das Verhalten der NPCs und des Hauptcharakters sind realistisch. Es gibt noch weitere Mechaniken, die NikTek besonders gelungen findet.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer des Spiels ansehen:

Red Dead Redemption ist so real wie kein anderes Spiel

Wie sieht es mit der Physik aus? Auch auf der physikalischen Seite sei das Spiel äußerst detailliert. Das Werfen des Lassos sähe so aus wie in der Realität. Der Protagonist wirft zudem einen Schatten, wenn er sich vor einen Projektor stellt.

Weiterhin gäbe es realistisches Verhalten, wenn auf Objekte geschossen wird. Sobald wir auf ein Boot schießen, kann es passieren, dass sich das Boot mit Wasser füllt und sogar untergeht.

Sogar der Kochtopf hat seine eigenen Animationen. Beim Essen von Eintopf wird der Kessel immer leerer. Selbst der Teller leert sich nicht auf magische Weise, denn die Lebensmittel werden mit jedem Bissen weniger.

Es gibt noch viele weitere Details, die so versteckt sind, dass sie euch entgangen sein könnten. MeinMMO hat 11 versteckte Details aufgelistet, die im Spiel sehr real sind. Darunter fallen die Possums und die Tierkadaver, die mit der Zeit verwesen.

An der Red-Dead-Redemption-Front wird es allerdings so schnell keine neuen Informationen geben. Rockstar bereits sich gerade auf den Release von GTA 6 vor, der im Herbst 2025 stattfinden soll. Doch der Ex-Chef von Blizzard wünscht sich einen Nachfolger von RDR: Alle reden über GTA 6 – Aber der Ex-Chef von Blizzard will Red Dead Redemption 3