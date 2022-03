Lost Ark ist endlich ein MMORPG, das nach 5 Wochen erfolgreich läuft – Aber warum?

Das MMORPG Lost Ark hält sich nach über einem Monat hartnäckig in den Top 5 der Steamcharts. Warum es so erfolgreich ist, erfahrt ihr in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Das ist das Thema: Das MMORPG Lost Ark schlug auf Steam ein, wie eine Bombe und verzeichnete zum Launch einen Spielerpeak von 1,3 Millionen, der bisher nur von PUBG im Jahr 2018 geschlagen wurde.

Seitdem hält sich das Spiel in den Top 5 der Steam-Games mit den meisten gleichzeitigen Spieler und täglich logen sich über 500.000 Spieler in die Welt von Arkesia ein.

Das steht im Kontrast zu anderen neuen MMOs, die nach schon wenigen Wochen stark an Spielerzahlen eingebüßt haben:

Das MMO New World verlor nach einem Monat über die Hälfte seiner Spieler

Das MMORPG Swords of Legends Online verlor nach einem Monat ebenfalls über die Hälfte der Spieler

Das MMORPG Elyon stellte sein Bezahlmodell noch vor Release von Pay2Play auf Free2Play um, doch auch das hat nicht geholfen.

Nun scheint mit Lost Ark dieser „Fluch“ der neuen MMOs gebrochen zu sein. Zwar sinken die Spielerzahlen langsam, aber es gehört immer noch zu den größten Spielen auf Steam.

Über die Gründe dafür reden Alexander Leitsch, Gerd Schuhmann und Mark Sellner in der neuen Folge des Podcasts.

Ein anderer Hit, der im Februar erschienen ist, ist übrigens das Action-RPG Elden Ring. Wenn ihr als Neuling in das knackige Spiel einsteigen wollt, verraten wir euch, was euch dort erwartet.

