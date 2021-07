8 Jahre altes MMORPG überholt Destiny 2 auf Steam, hat über 60.000 Spieler

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So sieht es jetzt aus: Die Zahlen beider Spiele sind jetzt, am 18. Juli um 13:00 Uhr, wieder abgefallen. Final Fantasy liegt wieder knapp 11.000 aktuelle Spieler hinter Destiny 2 (via Steam ). Allerdings kommen die Spitzenzahlen des MMORPGs mittlerweile fast an Destiny 2 heran.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to