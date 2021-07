Seit Anfang der Woche läuft die Beta des neuen MMOs New World von Amazon. Was ist eure Meinung zu dem Spiel bis jetzt? Verratet es uns in dieser Umfrage.

Darum geht’s: Nach langer Wartezeit und vielen Verschiebungen ist am 20. Juli die erste geschlossene Beta zum MMO New World gestartet. Spieler konnten sich entweder bewerben, um einen Key zu erhalten, oder sie konnten sich New World vorbestellen. Bei der Vorbestellung war ein kostenloser Key dabei.

New World bietet:

3 spielbare Fraktionen

Ein klassenloses System, bei dem eure Rüstung und Waffen eine wichtige Rolle spielen

Quests und Events in der offenen Welt

Ein Crafting-System, das sehr wichtig ist, da ihr eure Ausrüstung selbst herstellen müsst

Ein Housing-System

PvP-Kriege im 50v50

Eine Lore, die in der offenen Welt erzählt wird.

Direkt zum Start wurden die Server des MMOs überrannt. Es bildeten sich wahnsinnig lange Warteschlangen, die bis zu 7 Stunden dauern konnten. Das Spiel landete dadurch auf Platz 3 der Steam-Charts mit über 180.000 Spielern.

Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt und viele Spieler konnten bereits ihre ersten Eindrücke aus der Beta sammeln, die sie fleißig auf reddit und Social Media teilten.

Aber was sagen die MeinMMO-Leser zum neuen Spiel von Amazon? Viele von euch haben New World lange und heiß erwartet. Erzählt uns doch, wie ihr es bis jetzt findet.

Neues MMO New World startet stark in die Beta – News im Podcast

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt uns eure Meinung zu New World in dem Umfrage-Tool weiter unten verraten. Jeder von euch kann nur eine Stimme abgeben und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, achtet also darauf, was ihr anklickt.

Also erzählt mal: Was haltet ihr bis jetzt von New World? Gibt es bestimmte Features, die euch besonders gefallen oder die ihr besonders blöd findet? Was ist euer genereller Eindruck von der Beta? Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit, ob New World ein Kracher oder in der Versenkung verschwinden wird.

