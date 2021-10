New World bietet 14 verschiedene Gebiete – Welches findet ihr am besten?

Seit knapp einem Monat könnt ihr die Welt von New World erkunden. Viele werden inzwischen die Startgebiete verlassen und einen Blick in die höheren Gebiete geworfen haben. Ein guter Zeitpunkt um darüber zu sprechen, welches Gebiet euch bisher am besten gefällt.

Diese Gebiete bietet New World: Die 4 Gebiete Immerfall, Windkreis, Königsfels und erstes Licht sind die ersten, die ihr im Spiel erkunden könnt. In einem von ihnen startet ihr euer Abenteuer und beginnt mit der Erkundung von Aeternum. In diesen 4 Gebieten findet ihr vor allem grüne Wiesen, dichte Wälder und vereinzelte Berge und Flüsse.

Im Midgame erwarten euch mit Entermesserriff, Lichtholz, Webermoor, der Unsteten Küste, Klangetal und der Tiefen Schlucht 6 sehr unterschiedliche Gebiete.

Besonders das Webermoor sticht mit seiner ungewöhnlichen Stadt und dem vielen Wasser hervor, das meist aber nur knietief ist. Die Tiefe Schlucht wiederum ist düster und felsig und gibt einen Ausblick auf die kommenden Endgame-Gebiete Bruchberg und Edenhain.

Die Unstete Küste hingegen ist bergig und bietet weite Flächen mit Wasser, in dem man leicht etrinken kann. Im Entermesserriff fühlt man sich hingegen als piratenhafter Marodeur richtig zuhause.

Im Endgame gibt es dann 4 Gebiete sehr abwechslungsreiche Gebiete. Im Edenhain trefft ihr auf viele Kreaturen, die aus Bäumen und der Erde geschaffen sind. Ebenmaß hingegen hat einen eher asiatischen Stil bei den Gebäuden und bietet zudem einige bunte Kirschblütenbäume.

Die beiden schwersten Gebiete sind Bruchberg, eine sehr bergige Landschaft, und Brackwasser, ein grünes und eher sumpfiges Gebiet.

Welches Gebiet gefällt euch besonders gut?

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr angeben, welches der Gebiete ihr am besten findet. Nach welchen Kriterien ihr bewertet – Spielspaß, Story, Optik oder einfach das persönliche Gefühl – bleibt euch überlassen.

Ihr habt in dieser Umfrage nur eine Stimme und müsst euch damit definitiv für ein Gebiet festlegen. Die Stimme kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.

In den Kommentaren habt ihr zudem die Möglichkeit, uns genauer zu erklären, warum euch ein Gebiet gefällt oder welche anderen Gebiete ihr ebenfalls zu den besten im Spiel zählt.

Aus den Ergebnissen dieser Umfrage werden wir einen eigenen Artikel erstellen, der euer Ranking widerspiegelt.

In der Zukunft wird es mit Sicherheit neue Gebiete geben. Doch eine offizielle Ankündigung dazu fehlt. Das bemängelt auch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch:

New World braucht eine Roadmap und das so schnell wie möglich