Völlig irre Spieler hetzen nackt durch New World und spielen dabei Banjo

Das neue MMO New World kommt weitläufig gut an. Die vielen Features scheinen die meisten Spieler zu begeistern. Eines davon sorgt jedoch für unerwartet mehr Spaß: der Sprachchat, der für ziemlich … seltsame Szenen benutzt wird.

Was stellen die Irren an? In einem Clip auf reddit zeigt ein Spieler, wie er zusammen mit anderen Spielern durch New World rennt. Dabei tun sie aber nicht, was Spieler so eben im MMO machen wie Quests erledigen, wichtige Ressourcen sammeln oder sporadisches PvP.

Sie sind allesamt nackt und rennen wie verrückt durch die Welt, schlachten ab, was ihnen vor die Muskete oder das Beil kommt und schreien im besten „Redneck“-Slang irgendetwas durch die Gegend.

Die Krone des Ganzen ist der aufzeichnende Spieler. Dieser lässt Banjo-Musik über seinen Sprachchat tönen, was der ganzen Szene etwas verrücktes und etwas surreales verleiht. Ein wenig wie aus einem bescheuerten Slapstick-Film oder einem abgedrehten Cartoon:

Wie machen sie das? New World hat den Sprachchat als integriertes Feature. Jeder Spieler mit Mikrofon kann ihn nach Belieben nutzen – oder deaktivieren, wenn er das nicht möchte. Es gibt sogar einen beschreibenden Titel für Spieler, die lieber ohne Voice spielen.

In diesem Fall findet der Spieler jedoch: „VOIP [Voice Over IP; der Sprachchat] ist die beste Sache, die sie in dieses Spiel gebracht haben.“ Dem stimmen einige andere Spieler zu.

Völlig absurde Partys dank Sprachchat

So kommt die Aktion an: Unter dem Post unterhalten sich andere Spieler über den Sprachchat in New World. Die meisten finden die Aktion absolut genial und werfen etwa ein: „Stell dir vor, eine Zerg-Legion von Syndikat-Spielern jagt dich und spielt dabei diese Musik. Grandios“ (via reddit.com).

Ein anderer Nutzer wirft ein: „Das ist genug. Das ist alles, was ich brauche. Das ist mein Spiel“ (via reddit.com). Und offenbar sind die nackten Banjo-Spieler nicht die einzigen mit solchen Ideen. Ein anderer Spieler postet einen Clip davon, wie er mit Freunden vor einem Fort steht und alle gemeinsam zur Musik im Sprachchat tanzen (via streamable.com).

Ein weiterer Spieler nutzt die Musik offenbar zur moralischen Unterstützung: „Ich und 2 andere Freunde sind zu einem Fort voller Spieler gegangen. Wir wollten nicht gewinnen, wir sind nur rumgelaufen und haben ‘Duel of the Fates’ aus Star Wars gespielt“ (via reddit.com).

Wozu ist das eigentlich gedacht? New World bietet etliche Gruppen-Features, die Absprache erfordern, etwa PvP-Belagerungen oder Dungeons. Für solche Aktivitäten ist der Chat eigentlich gedacht, damit Spieler nicht auf Drittprogramme wie Teamspeak oder Discord ausweichen müssen.

Das neue MMO von Amazon ist noch nicht erschienen, sorgt aber jetzt schon für einige skurrile Szenen, mit denen die Spieler offenbar großen Spaß haben. Kurz zuvor wurde eine Streamerin gebannt, weil sie eine Kuh gemolken hat. Ihre Reaktion darauf ist ein ziemlich bescheuertes Entschuldigungs-Video – an die Kuh.

Eine andere Spielerin hat die Möglichkeiten in New World für “kreative Kritik” genutzt. Sie hat sich einen offiziell klingenden Account erstellt, um sich als Mitarbeiterin von Amazon auszugeben, und mit diesem Account im Chat getrollt:

