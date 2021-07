Das neue MMORPG New World ist gerade noch in einer geschlossenen Beta, doch geht bereits jetzt durch die Decke. Bei all den Spielern ist es verwunderlich, dass Namen wie „AmazonOfficial“ noch frei waren. Einer Spielerin fiel aber genau das auf, und trollte Amazon damit heftig.

Wie wurde Amazon getrollt? Der Spielerin luulubuu (auf Twitter) ist aufgefallen, dass in Amazons neustem MMORPG New World einige Namen noch zu haben sind, die es eigentlich nicht sein sollten. Neben den Namen TwitterOfficial, TwitchSupport und AmazonSupport war auch der Name AmazonOfficial noch frei.

Da New World aus dem Hause Amazon Games Studio kommt, war das ein gefundenes Fressen für die Spielerin, die sich just auf jedem Server AmazonOfficial nennt. Fortan nutzt sie den Namen um „Fakten“ über Amazons Produkte oder die Arbeitsbedingungen bei Amazon zu verbreiten.

Die verbreiteten „Fakten“ basieren dabei meistens auf einer realen Aussage und werden von der Spielerin ausgeschmückt. Völlig frei erfunden sind sie also nicht. Die gesamte Aktion sollte ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf die Probleme bei Amazon lenken.

Welche Aussagen wurden verbreitet? Die Spielerin mit dem kuriosen Namen verbreitet im globalen Chat einige mehr oder weniger reale Fakten. So schreibt sie unter anderem:

“Wusstet ihr, dass Alexa euch permanent zuhört und eure Daten sammelt, um sie an andere Firmen zu verkaufen? Für Amazon seid ihr das Produkt!”

“Hey Leute, ich bin der offizielle Account von Amazon. Wusstet ihr, dass wir unseren Mitarbeitern nicht erlauben zur Toilette zu gehen? Sie müssen in Flaschen pinkeln. Wir nennen das “Zaubertränke”.”

“Arbeitet für Amazon und bringt Flaschen mit, damit Jeffrey ins Weltall kann”

“Hey Leute, ich bin der offizielle Account von Amazon, spielt lieber Final Fantasy XIV”

Ganz aus dem Nichts kommen die Aussagen jedoch nicht. Sprachassistent Alexa hört tatsächlich vieles mit (via t-online). Ebenfalls steht Amazon bereits in der Kritik dafür, dass man einen Warenhausmitarbeiter nicht auf Toilette ließ (via Stern).

Hier die Screenshots der Aussagen auf Twitter:

Wie reagiert Amazon? Nun bisher schlichtweg überhaupt nicht. Die Spielerin ist noch nicht gebannt, und selbst wenn, wäre es ihr egal, wie sie im Interview mit Kotaku berichtet. Sie sagt auch, dass sie das Spiel vielleicht zu zynisch sieht, aber sie weiter macht, bis sie gebannt wird, oder Amazon endlich bestätigt, dass das Spiel keine Grafikkarten zerstört.

Eine offizielle Meldung von Amazon gibt es zu der Angelegenheit nichtig. Die Community feiert die satirisch-bissigen Kommentare aber sehr.

Was sagt die Community? Die Spieler und vor allem ihre Twitter-Follower nehmen das ganze mit Humor.

Der User H3lixPlays schreibt (via Twitter): „als ein Mitarbeiter von Amazon muss ich sagen: Ich liebe das. Bitte mach damit weiter!“

Der Nutzer MossyGreen3 schreibt (via Twitter): „das ist absolut genial. Nichts macht mich glücklicher als zu sehen wie Firmen verbal auseinandergenommen werden, in so lustiger und satirischer Manier“

Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr es okay, wenn Spieler sich solche Namen nehmen und damit Unfug treiben? Feiert ihr die Kommentare genauso? Schreibt es uns in die Kommentare.

Das ist nicht das erste Mal, dass es kuriose Neuigkeiten um New World gibt. Erst kürzlich bannte New World eine Streamerin für das Melken einer Kuh. Sie bittet nun die Kuh um Verzeihung.