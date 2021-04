Troll gibt sich als Spieler mit Behinderung aus und erhebt Vorwürfe gegen Path of Exile

In den letzten Tagen gab es einigen Trubel um Path of Exile und Entwickler Grinding Gear Games. Das hängt mit Anschuldigungen eines mutmaßlichen Spielers zusammen, die sich als Troll-Aktion herausstellten. Was ist da los?

Die Geschichte startet mit einem reddit-Post von User poelegalthrowaway00. Dieser warf dem PoE-Entwickler vor, ihn kürzlich gebannt zu haben. Der Grund war angeblich, dass er Makros nutzte.

Nach eigenen Angaben ist der Spieler körperlich beeinträchtigt und auf die Markos angewiesen, um PoE zu spielen. Diese Anschuldigung sorgte schnell für Wut und Ärger bei den Lesern und verbreitete sich wie ein Lauffeuer, erst auf reddit, dann auf Twitter.

Grinding Gear Games bekam zahlreiche wütende Nachrichten und Beschwerden wegen des Falls.

Was sind Makros? Dabei handelt es sich um aufgezeichnete Befehle oder auch Befehlsketten, die aufgerufen werden und dann die gespeicherte Befehlsfolge ausführen. Daher werden Makros nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch in Tabellenkalkulationen, der Textverarbeitung oder Datenbanken verwendet.



Makros können in Spielen durch die automatischen Eingaben Vorteile liefern. Spielt ihr beispielsweise in einem MMORPG eine Heiler-Klasse, könnt ihr mittels Makro den Heil-Skill, Manatrank und das Anvisieren des gewünschten Teammitgliedes auf eine Taste legen (via



Spieler mit Behinderungen sind oft auf Tools angewiesen, die es ihnen möglich machen das Spiel vollumfassend nutzen zu können.



Bann wegen Nutzung von Makros?

Das steckt hinter dem Vorwurf: Im subreddit /legaladvice fragte der User poelegalthrowaway00 nach juristischem Rat. Denn er wurde in Path of Exile gebannt. Er gab dabei an, dass er nach einem Arbeitsunfall eine Hand nicht mehr nutzen könne, einige Finger der anderen würden auch nicht funktionieren.

Daher sei er auf Pedale und Makrosteuerung angewiesen, um Path of Exile spielen zu können. Die Entwickler hätten ihn aber gebannt, angeblich aufgrund der Makros. In seinem Post, der mittlerweile gelöscht ist, heißt es dazu:

[…] Ich kann eine Hand und einige Finger der anderen nach einem industriellen Unfall nicht benutzen. Ich mache Dinge auf dem Computer, indem ich Maus und drei Fußpedale nutze. Ich spiele das Spiel Path of Exile und im Spiel muss man alle drei bis acht Sekunden vier Tränke-Buffs auffrischen. Ich kann physisch nicht alle vier Tasten alle paar Sekunden drücken, also nutze ich Makro, das es automatisch für mich tut. Dafür wurde ich neuerdings gebannt, ich habe Hunderte von Dollar auf diesem Account ausgegeben. […] Meine Frage ist also, sollte sich das ein Anwalt anschauen, oder ist das nur eine Verschwendung ihrer Zeit? via PCGamer.com

Das Foto zu dem Reddit-Post ist auf PCGamer.com veröffentlicht worden und stammt von Discord. (via Discord). Zwar sind Makros in den meisten Spielen verboten, doch bei Spielern, die körperlich beeinträchtigt sind, spielen andere Punkte eine größere Rolle.

Der “Hilferuf” schwappte schnell von reddit rüber zu Twitter. Immer mehr Menschen sympathisierten mit poelegalthrowaway00 und wollten vom Entwickler wissen, wie sie diesen mutmaßlichen Bann rechtfertigen.

Die Spielewebsite PCGamer.com kontaktierte die Entwickler bei Grinding Gear Games und baten um ein Statement. Die konnten aber seltsamerweise keinen Bann finden, zu dem die geschilderte Situation von poelegalthrowaway00 passte.

Grinding Gear Games CEO Chris Wilson sagte gegenüber PCGamer dazu: “Wir sind gespannt darauf, was hier passiert ist, weil ein Bann für so etwas nicht unserer internen Richtlinie entspricht und wir können keinen Beweis dafür finden, dass es passiert ist.” Was war da also los? In der Zwischenzeit wurde die Stimmung auf Twitter immer wütender, das Thema verbreitete sich weiter.

So hat sich beispielsweise Steve Sposh von Able Games zu Wort gemeldet, die sich stark für Gamer mit körperlichen Beeinträchtigungen einsetzen und forderte die Entwickler auf, den Fall aufzuklären. Die Wellen wurden größer, bis sich poelegalthrowaway00 erneut auf reddit zu Wort meldete. Dort ließ er die Blase platzen:

Alles nur Fake.

“Ich bin ein Lehrer und tat das als Demonstration”

Was steckt hinter dem Fake? In dem reddit-Post gibt poelegalthrowaway00 an, dass er eigentlich ein Lehrer sei und das ganze als Demonstration für seine Klasse tat. Er wollte zeigen, wie einfach es heutzutage ist, die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Dabei wählte er das Thema Path of Exile, da es klein genug sei und die meisten seiner Schüler mit Gaming vertraut seien. Darin gibt er Ratschläge, wie man als Nutzer auf reddit solche Fakes besser durchschauen könne.

Kurz nachdem der zweite Post abgesetzt wurde, wurde er bearbeitet. Angeblich wurde der Account des mutmaßlichen Lehrers gehackt. Wenig später wurde er gelöscht, aber es blieben Screenshots, die den ganzen Text zeigen (via Discord).

So reagiert der Entwickler: CEO Chris Wilson schreibt gegenüber PCGamer.com dazu: “Ehrlich gesagt, macht mich das ganze ein wenig krank. Es untergräbt die Legitimität realer Probleme und der Twitter-Thread hat uns ziemlich schlimmen PR-Schaden zugefügt.”

Steve Sposh schreibt dazu: “Das Vorgeben, ein Spieler mit Behinderung zu sein, um ein Unternehmen zu belästigen, ist mieser als mies. Menschen stehen anderen Menschen, die behaupten, eine Behinderung zu haben, bereits skeptisch gegenüber.

Also, Glückwunsch, Troll. Du hast es geschafft. Du hast die Welt für Menschen mit echter Behinderung schwieriger gemacht, die Aufmerksamkeit von den Entwicklern auf sich zu ziehen. GG”.

