Path of Exile: Neue Erweiterung führt Glücksspiel um Loot ein und die Spieler lieben es

Grinding Gear Games kündigte die neue Erweiterung Ultimatum für das Action-Rollenspiel Path of Exile (PoE) an. Euch erwarten einige neue Herausforderungen, in denen ihr sehr vorsichtig vorgehen müsst.

Was steckt in Ultimatum? Auch, wenn bereits fleißig an Path of Exile 2 gearbeitet und neues Gameplay gezeigt wird, versorgt das Entwicklerstudio Grinding Gear Games das aktuelle Spiel mit neuen Inhalten. Die neueste Erweiterung, respektive Liga, dreht sich um Risiko.

Wollt ihr besonders mächtige Beute ergattern und riskiert dabei, alles Erspielte zu verlieren oder gebt ihr euch mit weniger zufrieden?

Im Spiel taucht der Trialmaster Chaos auf, der euch herausfordert, Risiken einzugehen. Diese sind mit wertvoller Beute oder herbem Verlust verbunden. Die Highlights stellen zwei Trials dar:

Risk it all: Der Trialmaster stellt euch vor eine Herausforderung, in der ihr mächtige Gegner besiegen müsst. Habt ihr dies geschafft, winkt eine Belohnung. Oder ihr macht weiter und versucht, diese Monster in einem höheren Schwierigkeitsgrad zu bekämpfen. Dann erhaltet ihr noch wertvollere Beute. Wollt ihr aufhören, dann gehören die erspielten Items euch. Macht ihr jedoch immer weiter und kämpft gegen immer härtere Feinde, dann riskiert ihr, alles zu verlieren. Denn werdet ihr besiegt, dann ist alles, was ihr euch zuvor in der Herausforderung erspielt habt, weg.

Double or Nothing: Diese zweite Trial basiert auf einem ähnlichen Prinzip wie Risk it all. Ihr sollt ein Item in das Reich des Trialmasters bringen und dort eine Herausforderung meistern. Schafft ihr dies, dann erhaltet ihr einen Gegenstand mit doppeltem Wert zurück. Verliert ihr jedoch, dann ist euer Item futsch.

Der Trailer gibt euch einen Einblick in die neue Liga von Path of Exile:

Es gibt noch mehr Neuerungen in Ultimatum

Was ist noch neu? Es gibt neue Items und Skills in Path of Exile 3.14, mit denen ihr euch den Feinden stellen dürft. Als neue Uniques wurden folgende Items vorgestellt:

Glimpse of Chas Vaal Mask – der Gegenstand bringt euch Boni beim Leben, Mana und Energieschild ein, reduziert dafür Elemental-Widerstände und hat eigentlich keinen Widerstand gegen Chaos.

Mahuxotl’s Machination – ihr bekommt sechs Keystone-Passive-Skills auf einmal. Diese dürft ihr frei kombinieren, was den Entwickler von PoE zufolge besondere Effekte haben soll.

Besonders spannend finden Spieler die Überarbeitung des Belohnungs-Systems. Beute aus vorherigen Ligen werden verändert und auch der generelle Loot überarbeitet. Dieser konnte die Spieler den Entwickler zufolge nicht so sehr überzeugen, wie Managing Director Chris Wilson erklärt:

Der „Kern-Drop-Pool“ der Gegenstände, die man beim Töten von normalen Monstern bekommt, war nicht wirklich überzeugend genug.

Zur neuen Beute gehört der extrem seltene Reliquary Key, den ihr nutzen könnt, um eine Schatzkammer zu betreten. Dort findet ihr Versionen der neuen Liga-Items. Auch können hochstufige Monster sehr mächtige Gegenstände fallenlassen, ohne, dass ihr dafür an besonderem Content wie Events teilnehmen müsst.

Außerdem seht ihr die Auswirkungen von Verzauberungen, bevor ihr sie auswählt und ihr bekommt durch das item Pandaus Coin jetzt eine größere Auswahl von Gegenständen vom NPC Cadiro. Die Belohnungen durch Incubatoren wurden verbessert, neue Beastcrafts sind mit dabei und auch die Belohnungen durch den Boss Atziri wurden optimiert.

Was meinen die Spieler zur neuen Liga? Das, was Grinding Gear Games bisher von PoE: Ultimatum gezeigt hat, kommt hervorragend an. Hier lest ihr einige Meinungen aus der Community:

FearlessSpinner meint scherzhaft zum neuen Trailer (via Youtube): „Ich hasse es, wie mich das Spiel manipuliert. Ich vor dem Trailer: Ich werde die nächste Liga wohl überbringen. Ich nach dem Trailer: Ich kann es kaum erwarten! Los geht’s!“

Geosgaeno freut sich besonders über das überarbeitete Belohnungssystem (via reddit): „Das ist genau das, was ich liebe! Überarbeitungen!“

Malicharo schreibt (via reddit): „Ich glaube nicht, dass ich jemals so gehyped wegen einer Liga war.“

MrNiab erklärt (via reddit): „Ich bin bisher wirklich sehr beeindruckt von diesem Update.“

Wann startet Ultimatum? Der Start der neuen Liga von PoE findet am 16. April auf PC und am 21. April auf PS4/PS5 und Xbox One sowie Xbox Series X/S statt. Dann sehen wir, ob die angekündigten Neuerungen und Änderungen auch wirklich so gut sind, wie sie sich anhören.

Was haltet ihr von Path of Exile: Ultimatum? Freut ihr euch auf die neue Liga?

