Path of Exile (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) hat schon seit geraumer Zeit mit Lags und Performance-Problemen zu kämpfen. Nun erklärten die Entwickler, an dem Problem zu arbeiten und haben mit Echoes of the Atlas bereits ein neues Streaming-System integriert.

Was war bisher das Problem? Spieler berichteten immer wieder von Stottern und Frame-Drops im Spiel und das bereits seit längerer Zeit. Das Problem hängt mit dem Nachladen von Assets wie beispielsweise Texturen zusammen, wodurch das Hack and Slay ins Stocken kommen kann.

Chris Wilson vom Studio Grinding Gear Games erklärt es so:

Wenn man zum Beispiel eine Fertigkeit zum ersten Mal benutzt, stotterte es ein wenig, während die relevanten Shader und Texturen von der Festplatte geladen wurden. Wir haben dies mit verschiedenen Preload-Systemen etwas abgemildert. Bei diesen lädt das Spiel Assets im Voraus, wenn es „weiß“, dass man auf sie stößt – aber es war nicht wirklich eine perfekte Lösung. Chris Wilson, GGG

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Echoes of the Atlas brachte auch ein neues Texture-Streamingsystem für PoE mit sich.

Eine neue Technologie hilft bei der Performance

Was hat sich jetzt geändert? Mit dem Release der neuen Erweiterung Echoes of the Atlas führten die Entwickler ein Streaming-System ins Action-RPG ein. Das soll zu einer stabilen Framerate führen.

Das bedeutet, ihr könnt bereits spielen, während Shader und Texturen langsam nachgeladen werden. Das hat aktuell aber bei einigen Spielern den Nachteil, dass sie beispielsweise ein neues Gebiet betreten und die Texturen dort zunächst in niedriger Auflösung dargestellt werden, bevor das System sie dann in der höheren nachlädt. Das System läuft momentan also noch nicht optimal.

Chris Wilson erklärt, dass es weitere Verbesserungen gibt:

Im Idealfall bedeutet es, das neue System kann nur Vorteile haben – eine stabile Framerate und keine anhaltende Periode der schrecklichen Load-Ins von Texturen für einige Spieler. Wir haben derzeit keinen Zeitplan dafür, aber es wird hoffentlich in ein oder zwei Wochen soweit sein. Seid versichert, dass wir weiter daran arbeiten werden, bis es eine gute Spielerfahrung ermöglicht. Chris Wilson, GGG

Welche Vorteile hat die neue Technologie noch? Das System wird zudem für Path of Exile 2 optimiert, das Sequel, an dem die Entwickler derzeit arbeiten. PoE 2 soll noch besser aussehen als das aktuelle Spiel. Es kommen noch höher aufgelöste Assets zum Einsatz. Und diese sollen schnell, ohne Stottern und ohne Qualitätsverlust nachgeladen werden.

Was meinen die Spieler dazu? Die Community von PoE zeigt sich begeistert. Zwar gibt es noch Probleme, an denen das Team aber arbeitet. Vor allem die Transparenz, mit der GGG über dieses Thema spricht, kommt gut bei den Spielern an.

Priz schreibt im offiziellen Forum: „Das ist doch alles, was der Großteil von uns wollte: Transparenz.“

iHahu meint: „Mit dem heutigen Patch 13.1 läuft das Spiel viel besser. Ich würde immer noch die Performance von vor Echos of Atlas bevorzugen, aber wenn es noch ein oder zwei weitere Patches gibt, die die Performance der Engine so steigern wie dieser hier, wird das Textur-Streaming in Ordnung sein.“

winniethewhor ist noch nicht so überzeugt vom neuen System: „Ich WILL Textur-Streaming im Spiel, aber die Implementierung ist im Moment für viele Benutzer schlecht. Es muss optional sein, oder vorübergehend deaktiviert werden, oder in kürzester Zeit deutlich verbessert werden.“

Hattet ihr auch Performance-Probleme in Path of Exile? Hat das neue Streaming-System euch geholfen?

