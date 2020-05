Grinding Gear Games stellt die Items des Action-RPGs Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) vor, welche die Spieler am liebsten kaufen.

Was für Items kann man in Path of Exile kaufen? Das beliebte Hack and Slay PoE finanziert sich durch den Verkauf kosmetischer Items. Ihr könnt etwa besondere Effekte für euren Charakter sowie Skill-Effekte und Waffen-Skins kaufen, durch die ihr dann im Spiel besonders ausseht.

Allerdings gibt es zudem die Mystery Boxen, eine Art Lootboxen mit Zufalls-Items und Erweiterungen des Stashs. Einen wirklichen entscheidenden Vorteile bieten diese Items aber nicht. Ihr könnt euch also keine echten Erleichterungen kaufen. Path of Exile ist und bleibt ein schweres Spiel.

Diese Items kommen richtig gut an

Was sind die beliebtesten Items, die Spieler kaufen? Grinding Gear Games hat nun die Top 10 der Gegenstände veröffentlicht, welche in 14 Kategorien bei den Spielern am beliebtesten sind. Wir stellen euch hier eine Auswahl vor. Die komplette Liste findet ihr im offiziellen Forum von PoE.

Hier stellen wir euch die beliebtesten Pets, Portale, Rüstungen und Waffen-Skins aus dem Shop vor.

Die beliebtesten Pets

Das Weta Pet kommt bei Path-of-Exile-Spielern am besten an.

Aus der Liste geht hervor, dass das Weta Pet bei den Spielern am besten ankommt. Dies liegt unter anderem daran, da es sehr günstig ist und man bei einem Kauf im Shop eine kostenlose Mystery Box bekommt. Katzen sind ebenfalls extrem beliebt. Und wer würde nicht gerne von einem schwebenden Schwert wie bei dem Sin Sword Pet und dem Innocence Sword Pet begleitet werden?

Weta Pet

Frog Pet

Celestial Cat Pet

Scorpion Pet

Blue Frog Pet

Sin Sword Pet

Black Cat Pet

Innocence Sword Pet

Blood Guard Pigeon

Ghostflame Swarm

Die beliebtesten Portale

Der Black-Hole-Effekt bei Portalen ist besonders beliebt.

Die Beliebtheit der Portaleffekte, die ihr euch kaufen könnt, hängt mit dem Alter dieser Effekte zusammen. In den oberen Rängen findet ihr die Portaleffekte, welche es einfach schon am längsten gibt. Mit Zufallsportalen und mehr Effekten, die es inzwischen gibt, könnte sich das in Zukunft ändern.

Black Hole Portal

Shaper Portal

Demon King Portal

Orange Portal

Steam Powered Portal

Ultimate Chaos Portal

Arctic Portal

Fire Portal

Dragon Portal

Malachai Portal

Die beliebtesten Rüstungs-Sets

Der Infernal-Armour-Skin ist zwar schon älter, kommt aber nach wie vor am besten an.

Auch bei den Rüstungen gilt, dass das Alter eine Rolle in den Top 10 spielt. Der Infernal-Armour-Skin etwa wurde 2015 eingeführt und steht noch immer an der Spitze. Dass sich dies aber ändern kann, zeigen die Rüstungen Celestial und Stygian, die deutlich neuer sind und sich nach oben kämpfen.

Infernal Armour

Demon King Armour

Seraph Armour

Celestial Armour

Arcane Armour

Stygian Armour

Elite Pack

Arctic Armour

Ghostflame Armour

Vampiric Armour

Die beliebtesten Waffen-Skins

Bei den Waffen-Skins steht das Crypt Sword an erster Stelle.

Auch euren Waffen dürft ihr in Path of Exile Skins verpassen. Dabei gilt offenbar: je größer, desto beliebter. Das würde zumindest erklären, warum das riesige Crypt Sword und das Colossus Sword die oberen Plätze in der Top 10 belegen.

Crypt Sword

Colossus Sword

Seraph Dagger

Adder’s Claw

Darkprism Weapon

Seraph Sword

Void Emperor Weapon Skin

Warlock Dagger

Kacha Axe

Dragon Hunter Sword

Welche Items aus dem Item Shop findet ihr besonders attraktiv? Habt ihr in Path of Exile schon Geld für Skins oder Stashes ausgegeben?

Falls ihr euch noch andere Hack and Slays neben Path of Exile ansehen wollt, dann legen wir euch die MeinMMO-Liste der 9 neuen Hack and Slays 2020, mit denen ihr die Wartezeit auf Diablo 4 verkürzt.