Die neue Liga Delirium kommt im Hack and Slay Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) bisher ganz gut an. Doch langsam formiert sich eine Kritik, die sich gegen die Entwickler und deren Vorgehen richtet.

Was wird kritisiert? Path of Exile (PoE) ist kein leichtes Spiel. Und die Spieler lieben das. Sie mögen die Herausforderung. Und doch gibt es aktuell nach Start der Liga Delirium genau deswegen Kritik.

Denn anscheinend gerät die Situation mit dem Schwierigkeitsgrad so langsam außer Kontrolle. Über reddit stellte der User Kamantum die Frage, ob sich die Entwickler nur noch an den 0,1% der Top-Spieler von PoE orientieren.

Wenn ich so über die letzten paar Ligen nachdenke, habe ich den Verdacht, dass viele der Probleme mit den Mechaniken darauf zurückzuführen sind, dass die Entwickler versucht haben, das Spiel für die besten 0,1%-Spieler schwieriger zu machen. Ignoriert doch diese Spieler vielleicht nur für die nächste Liga. Vergesst, dass sie überhaupt existieren. Lasst uns sehen, wie es dann läuft und nutzt diese Daten, um weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Spiels durchzuführen. Kamantum über reddit

Die Liga Delirium fordert Spielern von Path of Exile alles ab.

Ist Path of Exile zu schwer?

Was genau meint der Spieler damit? Kamantum erklärt, dass er kein leichtes Path of Exile möchte. Er liebt den hohen Schwierigkeitsgrad. Er glaubt nur, dass sich die neuen Spielmechaniken in erster Linie an die Top-Spieler richten. Und das sind nicht so viele. Er nimmt als Beispiel die Auswirkungen des Deliriums auf den Tod, welche zum Teil drastische Strafen mit sich bringen.

Laut Kamantum richten sich solche heftigen Mechaniken wie in Delirium einfach nur an die Besten der Besten. Alle anderen leiden darunter. Laut ihm sind die Spielmechaniken so gestaltet, dass Top-Spieler stark gefordert werden. Doch für die anderen wird der Schwierigkeitsgrad dadurch unfair.

Was sagen die Spieler zur Situation? Der Kommentar von Kamantum hat eine Diskussion auf reddit losgetreten, die ihm einigen Zuspruch einbringt. Manche zeigen sich aber etwas skeptischer.

Saboteur meint auf reddit: „Ich glaube, das Problem ist, dass wenn sie das Spiel zu schwer machen, sie es zurücknehmen können und die Leute sich darüber freuen werden. Aber wenn sie es zu einfach machen und später versuchen, die Schwierigkeit zu erhöhen, werden die Leute wütend sein, dass sie jetzt bestraft werden und ihr Build nicht funktioniert. Zumindest psychologisch funktioniert es also besser, das Spiel jetzt zu schwer und unfair zu machen.“

SkepticSMT meint: „So viele neue Spieler fangen an, dieses Spiel zu spielen und werden von Mechaniken wie Delirium fertig gemacht und hören wieder auf zu spielen. Die Entwickler denken wirklich über die 0,1% nach und verlieren dadurch viel mehr Spieler. Das muss sich ändern!“

claptrapMD sieht dies etwas anders: „Das ist ein zweischneidiges Schwert. Macht das Spiel schwer genug und Spieler, die eine Herausforderung lieben, sind glücklich. Machen die Entwickler es casual, damit jeder es schaffen kann, dann beenden es die Spieler in wenigen Tagen und hören danach auf. Schwerer ist meiner Meinung nach besser.“

Was meint ihr? Ist Path of Exile zu schwer geworden? Oder mögt ihr diese Herausforderungen?