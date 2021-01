Path of Exile: Neuer Patch vereinfacht Spezialisierungen, um sie spannender zu machen

Mit der Erweiterung Echoes of the Atlas bekommt das Hack and Slay Path of Exile (PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X/S) einige Balancing-Änderungen spendiert – besonders bei den Ascendancies.

Was sind das für Änderungen? Mit Patch 3.13 „Echoes of the Atlas“ kommen bei den drei Klassen Elementalist, Inquisitor und Deadeye Balancing-Änderungen zum Einsatz. Diese sind unter anderem dazu gedacht, die Ascendancies noch interessanter gestalten.

Diese Änderungen gibt es bei den Ascendacies

Wir stellen euch die wichtigsten Anpassungen bei den Ascendacies vor:

Vereinfachung der Stats: Die Ascendacy-Klassen sollen etwas vereinfacht, dadurch aber auch spannender gestaltet werden. „Passive Fähigkeiten“ haben weniger Stats, die dafür aber wichtiger werden.

„Quartz Infusion“ des Raiders ermöglicht euch ab Version 3.13 beispielsweise die ganze Zeit über Phasing. Früher musstet ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie etwa Monster töten, um eine Chance zu haben, dass Phasing aktiviert wird.

Notables: Die Notable-Skills werden überarbeitet, um die Wahl zwischen ihnen zu vereinfachen.

Zum Beispiel wurde bei „Master of Metal“ ein zusätzlicher Impale-Treffer und die Chance auf Aufspießen entfernt, da das „Passive“ damit zu stark war.

Optionale Strategien: Durch ein Neu-Balancing der Kräfte bei den Ascendancies sollen Spieler optionale Strategien erhalten, indem Sie auch Skills wählen, die vorher nicht so nützlich waren.

Zum Beispiel wählten Spieler den Skill-Knotenpunkt „Masterful Form“ des Slayers eher selten, da er selbst für Charaktere, die in „Frenzy Charge“ investiert hatten, nicht stark genug war. Deswegen gewährt er jetzt +1 auf „Maximum Frenzy Charges“ anstelle von Modifikatoren für die Aufladungsdauer.

Neuverteilung der Ascendancy-Passives: Die Werte zwischen den Ascendancy-Passives werden neu verteilt und das Layout oder die Boni der Ascendancies werden dort verändert, wo es sie für eine breitere Palette von Charakter-Builds attraktiver machen würde.

Zum Beispiel gewährt der Chaos-/Kälteschaden-über-Zeit-Multiplikator auf „Withering Presence“ und „Frigid Wake“ des Okkultisten mehr Chaos-/Kälteschaden, was diesen Skill-Knoten für Treffer-basierte Chaos- und Kälte-Builds nützlicher macht.

Was meinen die Spieler zu den Änderungen? Die Community zeigt sich überwiegend begeistert von den Balancing-Anpassungen und das bei allen drei betroffenen Klassen.

ottoginc schreibt auf reddit: „Diese Umgestaltung von Okkultist ist sooooo cool.“

kfijatass meint: „Deadeye’s Occupying Force ist wirklich sehr interessant.“

Rossmallo erklärt: „So sehr ich den Elementalist auch liebe und überglücklich bin, dass er gebufft wird… Die Entfernung der Herald Mana Reduction tut aber echt weh.“

Was sagt ihr zu den Balancing-Änderungen, die Path of Exile bekommt? Freut ihr euch darüber?

