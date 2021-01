Path of Exile: Neue Erweiterung lässt euch gegen 10 Bosse gleichzeitig kämpfen

Grinding Gear Games hat das neue Addon 3.13 Echoes of the Atlas für das Hack and Slay Path of Exile (PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X/S) angekündigt. In diesem erwartet euch eine ganz besondere Herausforderung.

Was steckt in Echoes of the Atlas? Die neue Erweiterung 3.13 – welche eigentlich als letzte für das Jahr 2020 geplant war – will eine neue „Ära des Endgames“ in Path of Exile einläuten und führt dazu den Endgegner „The Maven“ ein. Diesen zu erreichen, stellt aber die eigentliche Herausforderung dar.

Mit einem atmosphärischen Trailer stellt Grind Gear Games die neue Erweiterung für Path of Exiles vor.

Was ist diese Herausforderung? Ihr müsst in einer Arena antreten, um The Maven hervorzulocken. In dieser Arena kämpft ihr erst gegen einen Bossgegner, dann gegen immer mehr. Schließlich müsst ihr 10 Bosse besiegen, bevor ihr euch The Maven widmen könnt. Das heißt, ihr werdet gegen 10 der mächtigsten Monster des Hack and Slays gleichzeitig kämpfen müssen.

The Maven selbst soll der bisher stärkste Gegner sein, dem ihr euch in PoE je stellen musstet. Die Entwickler selbst erklären, dass wohl nur sehr wenige Spieler diese Herausforderung schaffen.

Das steckt noch in PoE 3.13

Was ist noch neu? Die Erweiterung 3.13 Echoes of the Atlas bringt noch einige weitere Neuerungen mit sich. Darunter:

11 neue Maps

Die neue Ritual Liga, in der ihr auf den Maps Altäre findet, die bei Aktivierung noch mehr Monster erscheinen lassen. Wer diese besiegt, wird mit Tributes belohnt, die sich am Altar gegen zufällige Items eintauschen lassen – darunter können 13 ganz besondere Items sein

Die Klassen Elementalist, Deadeye und Inquisitor werden überarbeitet

Über 40 Skills erfahren eine Optimierung, neue Fähigkeiten kommen hinzu

Ihr findet Portale zu Gärten, die bereit für die Ernte sind. Jeder Garten besitzt einen eigenen Schwierigkeitsgrad und entsprechende Monster, die ihr besiegen müsst

Ihr kommt an Maven‘ Orb, mit dem ihr Gegenstände auf noch mehr Arten modifizieren könnt

Neue Supporter-Packs, die unter anderem neue Pets und weitere kosmetische Gegenstände enthalten

Das Video stellt euch die Inhalte von Patch of Exile 3.13 vor.

Wann geht es los? Der Start von Echoes of the Atlas sowie der Ritual Liga erfolgt am 15. Januar für die PC-Version von Path of Exile. Die Version für PS4/PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S folgt am 20. Januar.

Grinding Gear Games arbeitet schon an Path of Exiles 2, welches zu den 8 neuen Hack and Slays gehört, die kommen 2021 kommen, während ihr auf Diablo 4 wartet.